Полиция задержала подозреваемого в поджоге главного здания ТУ

22 декабря было разбито окно главного здания Тартуского университета и подожжен один кабинет. Через некоторое время полиции поступило несколько сообщений, что в разных частях Тарту были подожжены несколько сараев и одно здание.

«Мы собрали на месте происшествия доказательства, которые помогли бы нам установить личность поджигателя, но в месте, где огонь уничтожил многое, всегда сложнее обычного», – сказала капитан полиции Тартуского отделения полиции Лилиан Палу.

Она отметила, что для установления личности поджигателя полиция провела сотни часов за записями с видеокамер. „Кроме того, мы собрали дополнительную информацию у свидетелей и провели другие следственные действия“, – пояснила Палу.

Хорошая работа и совместные усилия криминалистов, следователя и прокурора привели к цели и на прошлой неделе полиции удалось установить личность человека, которого есть основание подозревать в этих поджогах. Это мужчина средних лет, проживающий в Пылвамаа и не имеющий наказаний.

В конце прошлой недели Лыунаская окружная прокуратура подала ходатайство о взятии подозреваемого под стражу и суд это ходатайство удовлетворил.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод сказала, что в ходе уголовного производства была заказана судебно-психиатрическая экспертиза для оценки состояния здоровья подозреваемого в совершении преступления мужчины.