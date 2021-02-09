Вт, 9.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Нападение на главврача PERH: один человек задержан, в розыск объявлен криминальный авторитет
6
1 мин для прочтения

Нападение на главврача PERH: один человек задержан, в розыск объявлен криминальный авторитет

Разыскиваемый 54-летний Тоомас. ФОТО: Politsei

В связи с совершенным на прошлой неделе нападением на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга полиция задержала 61-летнего мужчину и просит помощи общественности в установлении местонахождения второго подозреваемого, 54-летнего Тоомаса.

Следственная группа работала посменно круглосуточно, чтобы найти в запланированных действиях преступников ошибки, которые помогли бы выйти на них. Собранные доказательства четко показывают участие двух мужчин в планировании и совершении нападения.

"Сегодня утром мы задержали связанного с нападением 61-летнего мужчину, он дал показания по происшествию, которые подтверждают версию следственной группы, что нападение не было случайным, нападавший ждал пострадавшего и был готов совершить нападение", – сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

В связи с происшествием полиция еще разыскивает подозреваемого 54-летнего Тоомаса. Он знаком полиции своими ранними деяниями и он является известным в уголовном мире человеком.

По данным Postimees, речь идет об известном в криминальном мире по кличке Крюк (Konksu-Tom) Тоомасе Эрме Уильсоне, который был связан с Кемеровской преступной группировкой.

Полиция просит всех, кто видел Тоомаса или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 56904272 или э-почте hisko.vares@politsei.ee.

"Мы активно работаем, чтобы задержать второго подозреваемого и выяснить, какой мотив у них был для совершения нападения. Мы благодарим всех людей, которые помогли в расследовании этого случая. Нам поступило много звонков от людей, видевших человека на видеозаписи, мы хорошо сотрудничали с расположенными в этом районе предприятиями и местными жителями, что подтверждает еще раз, что таким насильственным деяниям нет места в Эстонии. Теперь наша общая задача – как можно быстрее найти второго подозреваемого", – сказал Тамбре.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

6

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back