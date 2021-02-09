Нападение на главврача PERH: один человек задержан, в розыск объявлен криминальный авторитет

Следственная группа работала посменно круглосуточно, чтобы найти в запланированных действиях преступников ошибки, которые помогли бы выйти на них. Собранные доказательства четко показывают участие двух мужчин в планировании и совершении нападения.

"Сегодня утром мы задержали связанного с нападением 61-летнего мужчину, он дал показания по происшествию, которые подтверждают версию следственной группы, что нападение не было случайным, нападавший ждал пострадавшего и был готов совершить нападение", – сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

В связи с происшествием полиция еще разыскивает подозреваемого 54-летнего Тоомаса. Он знаком полиции своими ранними деяниями и он является известным в уголовном мире человеком.

По данным Postimees, речь идет об известном в криминальном мире по кличке Крюк (Konksu-Tom) Тоомасе Эрме Уильсоне, который был связан с Кемеровской преступной группировкой.

Полиция просит всех, кто видел Тоомаса или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 56904272 или э-почте hisko.vares@politsei.ee.

"Мы активно работаем, чтобы задержать второго подозреваемого и выяснить, какой мотив у них был для совершения нападения. Мы благодарим всех людей, которые помогли в расследовании этого случая. Нам поступило много звонков от людей, видевших человека на видеозаписи, мы хорошо сотрудничали с расположенными в этом районе предприятиями и местными жителями, что подтверждает еще раз, что таким насильственным деяниям нет места в Эстонии. Теперь наша общая задача – как можно быстрее найти второго подозреваемого", – сказал Тамбре.