Нападение на главврача PERH: второй подозреваемый сдался полиции

«Мужчина был задержан и полиция начала в отношении него следственные действия. Очень важно, что подозреваемые в совершении деяния задержаны, опасность миновала и следователи могут сосредоточиться детально на выяснении обстоятельств произошедшего», - сказал он.

По данным Postimees, речь идет об известном в криминальном мире по кличке Крюк (Konksu-Tom) Тоомасе Эрме Уильсоне, который был связан с Кемеровской преступной группировкой.

Ранее в связи с совершенным на прошлой неделе нападением на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга полиция задержала 61-летнего мужчину.

По словам ведущей уголовное дело окружного прокурора Дианы Хелила, в последние дни велась активная работа по установлению личностей и задержанию подозреваемых, но большая работа еще предстоит. «Следственные действия, проведенные в прошедшие дни, и собранные доказательства нуждаются в тщательном анализе и некоторые действия еще предстоят. В первую очередь, нам необходимо выяснить мотив деяния и точные роли причастных к нападению людей в совершении преступления», - сказала Хелила.

«На данный момент мы получили и результат предварительной экспертизы жидкости, использованной при нападении. Первичные результаты анализа позволяют полагать, что речь может идти о человеческой моче. Более точные результаты мы сможем дать после проведения дополнительных экспертиз и анализов», - добавила она.

Следственная группа работала посменно круглосуточно, чтобы найти в запланированных действиях преступников ошибки, которые помогли бы выйти на них. Собранные доказательства четко показывают участие двух мужчин в планировании и совершении нападения.