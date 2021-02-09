Вт, 9.02.2021
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Майлис Репс
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К разработке эстонской АЭС привлекли бельгийцев

Сандор Лийве ФОТО: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

Компания Fermi Energia, которая хочет построить в Эстонии атомную электростанцию, объявила, что привлекла в качестве пайщика бельгийскую компанию Tractebel, пишет Postimees.

Председатель совета предприятия Fermi Energia, которое  хочет построить в  Эстонии небольшую модульную АЭС, Сандор Лийве заявил во вторник на конференции по атомной энергии, что бельгийская инжиниринговая компания Tractebel решила инвестировать в Fermi и также станет акционером.

В январе прошлого года Fermi подписала соглашения о сотрудничестве с Tractebel и финской энергетической компанией Fortum, чтобы начать сотрудничество в рамках технико-экономического обоснования подходящих моделей лицензирования и внедрения небольшого легководного реактора.

Лийве также объявил на пресс-конференции, что Fermi Energia намерена в ближайшем будущем начать  процесс привлечения денег инвесторов на платформе софинансирования Funderbeam.

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