К разработке эстонской АЭС привлекли бельгийцев

Председатель совета предприятия Fermi Energia, которое хочет построить в Эстонии небольшую модульную АЭС, Сандор Лийве заявил во вторник на конференции по атомной энергии, что бельгийская инжиниринговая компания Tractebel решила инвестировать в Fermi и также станет акционером.

В январе прошлого года Fermi подписала соглашения о сотрудничестве с Tractebel и финской энергетической компанией Fortum, чтобы начать сотрудничество в рамках технико-экономического обоснования подходящих моделей лицензирования и внедрения небольшого легководного реактора.