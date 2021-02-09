К разработке эстонской АЭС привлекли бельгийцев
Компания Fermi Energia, которая хочет построить в Эстонии атомную электростанцию, объявила, что привлекла в качестве пайщика бельгийскую компанию Tractebel, пишет Postimees.
Компания Fermi Energia, которая хочет построить в Эстонии атомную электростанцию, объявила, что привлекла в качестве пайщика бельгийскую компанию Tractebel, пишет Postimees.
Председатель совета предприятия Fermi Energia, которое хочет построить в Эстонии небольшую модульную АЭС, Сандор Лийве заявил во вторник на конференции по атомной энергии, что бельгийская инжиниринговая компания Tractebel решила инвестировать в Fermi и также станет акционером.
В январе прошлого года Fermi подписала соглашения о сотрудничестве с Tractebel и финской энергетической компанией Fortum, чтобы начать сотрудничество в рамках технико-экономического обоснования подходящих моделей лицензирования и внедрения небольшого легководного реактора.
Лийве также объявил на пресс-конференции, что Fermi Energia намерена в ближайшем будущем начать процесс привлечения денег инвесторов на платформе софинансирования Funderbeam.