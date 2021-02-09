В Австрии произошла крупнейшая вспышка южноафриканского штамма. Целый регион закроют на десять дней

"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", - заявил он.

Оба штамма считаются более заразительными, чем первоначальный. Но вариант из Южной Африки представляет собой особую угрозу, поскольку вакцина AstraZeneca оказывает на него куда меньшее влияние, чем остальные. Именно эту вакцину в основном заказала Австрия.

Ввиду того, что в Тироле зафиксировано около 400 случаев мутации нового вируса, правительство решило ограничить движения транспорта с пятницы. Если нужно выехать из региона, то необходимо показать отрицательный тест на COVID, сделанный не раньше чем за двое суток до выезда.

"Вспышка южноафриканского варианта является самой крупной из известных в Европейском союзе, и с ней необходимо бороться", - добавил Курц.

Ранее сообщалось, что в Австрии предлагают ввести карантин выходного дня после локдауна.