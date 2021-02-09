МОК пожурил японских организаторов Игр-2020 за сексизм

Мори на прошлой неделе посетовал, что заседания с большим количеством женщин длятся вдвое дольше обычного, так как все дамы считают своим долгом высказаться, если одна из них выразила мнение по какому-то вопросу. Он предложил как-то ограничивать такие заседания по времени, иначе «им конца не будет», передает NEWSru.

IOC Statement on gender equality in the Olympic Movement https://t.co/4gHCVoxbUZ — IOC MEDIA (@iocmedia) February 9, 2021

«Недавние комментарии Мори абсолютно неуместны и противоречили обязательствам МОК и реформам Олимпийской повестки 2020 года. Он извинился и позже сделал ряд последующих комментариев. Организационный комитет "Токио-2020" также считает его комментарий неприемлемым и подтвердил свою приверженность гендерному равенству», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК .

Высказывания вызвали волну негодования в Японии, что вынудило Мори созвать пресс-конференцию и публично извинился за свои слова, объяснив их опасением формальным увеличением числа женщин в руководящих органах спортивных организаций.

«Как лидер Олимпийского движения, МОК привержены нашей миссии по поощрению и поддержке продвижения женщин в спорте на всех уровнях и во всех структурах, как указано в Олимпийской хартии», - добавили в комитете.

Несмотря на критику в свой адрес, глава оргкомитета «Токио-2020» заявил, что не думает подавать в отставку.

Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, хотя и сохранили название Токио-2020. Ожидается, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.