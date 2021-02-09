Какие фотографии только помешают быстрой и выгодной продаже недвижимости, а какие помогут

Часть первая. ГЛАВНОЕ ФОТО

1. В случае продажи квартиры - интерьер, в случае продажи дома - вид фасада

Давно известно, одна фотография говорит больше, чем тысяча слов. Если вы хотите, чтобы на ваше объявление обратили внимание, хорошо продумайте, какая фотография должна быть первой: самая яркая, самая эмоциональная и запоминающаяся.

Согласно опросу City24.ee клиенты предпочитают эмоциональное изображение, при этом никаких строгих правил не существует: важно, чтобы фото было красивое и качественное - то есть хотя бы в фокусе.

Менее всего, согласно результатам опроса, клиентов устраивают фотографии, сделанные широкоугольным объективом, искажающим реальную картину, или с большим лого по центру кадра.

2. Выберите самую красивую часть вашей недвижимости

Вид ванной комнаты или туалета могут стать главной фотографией только если они настолько роскошны, что привлекут внимание подавляющего большинства. Хороший ремонт в ванной или в кухне - важный аргумент при выборе объекта для покупки.

3. А как получить хорошее фото?

Главное - обратите внимание вот на что.

✔ Фотографируйте днем в солнечную погоду.

✔ Перед съемкой сделайте уборку.

✔ Выберите правильный угол съемки. Если возникнут проблемы, найдите на портале City24.ee объявления с удачными фотографиями и попытайте выбрать те же ракурсы.

✔ Если комната выглядит монохромно, создайте акценты в виде букета цветов, яркой подушки или блюда с апельсинами.

Теперь, когда главное фото выбрано, начнем формировать галерею снимков, которые должны наиболее подробно и доходчиво рассказать потенциальному покупателю, почему следует обратить внимание именно на ваш объект недвижимости.

Часть вторая. ГАЛЕРЕЯ

Конечно, вы отсняли значительное количество материала, но публиковать семь практически одинаковых фото одной комнаты все же не стоит. Представьте, что вы зашли в квартиру и прогуливаетесь по ней, рассматривая по очереди все комнаты: гостиная и кухня, спальни, детская... Затем ванная, туалет и все остальное.

Если у вас есть балкон, не забудьте привести его в порядок и запечатлеть как открывающийся с него вид, так и уютный уголок для чтения среди пышно цветущих растений. А что, у вас разве не так?

Не забудьте уделить внимание и прочим помещениям - кладовкам, сараям, гардеробным. Их наличие имеет значение!

Итак, в галерее должно найтись место для таких фотоматериалов

✔ Ясные, четкие, приятные снимки жилых помещений.

✔ Виртуальный тур.

✔ Эмоциональные фото - ручки старинной мебели, необычный кран на кухне, картина над комодом.

✔ Гардеробная – с наведенным там порядком, разумеется.

✔ Если есть балкон, обязательно фото с балкона и на балконе.

✔ План квартиры.

✔ Фасад дома и двор.

✔ Подъезд и лестничная клетка.

✔ Кладовка.

✔ Парковочное место.

✔ Последний зимний и летний счет от КТ.