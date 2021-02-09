Жителям Эстонии стали поступать мошеннические письма с угрозами

«В мошеннических письмах, составленных на русском языке, говорится, что компьютер и смарт-устройство конкретного человека заражены вредоносной программой, и в связи с этим, открыт доступ ко всем данным человека, включая фотографии, историю интернет-браузера и записи с веб-камеры, – сказал Каарел Паабут, глава эстонского подразделения Luminor по предотвращению финансовых преступлений. - Мошенники грозятся раскрыть данные, если им не перечислят деньги. Мы призываем всех не совершать такие платежи, так как речь идет о мошеннических спам-рассылках, и в действительности доступа к тем данным, о которых говорится в письме, у мошенников нет».

Пример мошеннического письма. ФОТО: Luminor Pank

Паабут добавил, что хотя мошенники отправляют письма не от имени банка, он рад, что люди, в случае сомнений, ищут информацию из надежного источника и связываются с ними. «Конечно, мы сами отслеживаем ситуацию, и если обнаруживаем подозрительный денежный перевод, то выясняем у клиента причину такого перевода. Иногда бывает что люди пугаются, принимают письмо за правду и собираются оправить мошеннику деньги. В лучшем случае мы успеем вмешаться, но в худшем случае человек все-таки теряет деньги», ­– сказал руководитель отдела по предотвращению финансовых преступлений эстонского подразделения Luminor в Эстонии.

По словам Паабута, мошенники часто используют одни и те же схемы, а письма, которые распространяются в настоящее время, появлялись уже пару лет назад. Поскольку банкам действия мошенников известны, Luminor настоятельно призывает людей обращаться за советом, а в случае сомнений обращаться также в полицию.