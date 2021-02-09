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Калле Лаанет
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В России множатся уголовные дела против участников акций в поддержку Навального. Им грозит до 10 лет колонии

Акция протеста в Москве, 23 января 2021. ФОТО: Gavriil Grigorov/Gavriil Grigorov/tass

Все уголовные дела, возбужденные по протестам в январе-феврале, делятся на две группы. Одну составляют дела, возбужденные в отношении организаторов акций в поддержку Алексея Навального. Вторая группа - дела против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов, пишет РБК. Основная часть дел была возбуждена после событий 23 января, когда в Москве и Санкт-Петербурге проходили стычки протестующих с полицией и Росгвардией. В рамках этих дел фигурантам грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

В отношении руководителя региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова возбуждено дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ ("вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Максимальное наказание - три года лишения свободы, передает NEWSru.com.

Леонида Волкова подозревают в размещении на Youtube призывов "к несовершеннолетним об участии в несогласованных митингах на территории Москвы и других городов России". Оппозиционеру предъявили обвинение заочно, он объявлен в розыск.

Фигурантами другого уголовного дела стали пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег Навальный, юрист ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любовь Соболь, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, московские муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас. Им инкриминировали ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Если заболевший заразит другого человека, ему грозит штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция - штраф 2 млн руб. и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).

"Мемориал" признал политзаключенными фигурантов "санитарного" дела.

Возбуждение дела в МВД обосновывают тем, что среди участников протестных акций в Москве якобы были люди с диагнозом COVID-19. При этом никаких конкретных фактов и фамилий власти не называли. Кроме того, непонятно, как вообще можно выявить причинно-следственную связь между выходом человека на митинг и заражением коронавирусом, если контакты людей в толпе невозможно отследить, а сам риск заражения намного выше в закрытых помещениях (в том же общественном транспорте, которым пользуются граждане), а не на открытом воздухе.

Также непонятно, в чем заключается вина организаторов, если их призыв участвовать в акции протеста не был адресован больным COVID-19, а участников мероприятия просили соблюдать санитарные правила и носить маски.

Уголовное дело по этой же статье 236 было заведено и в Саратове. В МВД заявили, что организаторы и участники несогласованной акции на Театральной площади создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Еще до последних акций протеста, 21 января, в Татарстане было заведено первое уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Максимальное наказание по ней - два года лишения свободы.

23 января дело по этой же статье завели в Новосибирске. По нему был задержан 20-летний житель этого города. В тот же день аналогичное дело завели и в Ростове-на-Дону. Его фигурантом стал местный школьник, оставлявший посты в соцсети "ВКонтакте".

В конце декабря 2020 года в УК РФ появилась отредактированная ст. 267 (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества). Максимальное наказание по ней - лишение свободы сроком на 10 лет, если блокирование повлекло смерть двух и более лиц.

Уголовные дела по ст. 267 уже возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке. По этому делу в качестве свидетелей были допрошены исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и политик, глава МО "Красносельский" города Москвы Илья Яшин.

Судя по формулировкам, которые использованы в написанных "под копирку" протоколах задержания протестующих, а затем в постановлениях суда об административных арестах, власти готовятся использовать данную статью УК и для уголовного преследования рядовых участников митингов. "Гражданин <...> добровольно принял участие в несогласованной массовой акции", в ходе которой "создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств, перекрывая собой пешеходные тротуары и проезжую часть", говорится в постановлении суда, оказавшемся в распоряжении редакции NEWSru.com. Оно было выписано 2 февраля за участие в акции протеста 31 января.

В Ижевске дело завели по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Как утверждают в полиции, люди вышли на проезжую часть из хулиганских побуждений, в результате было остановлено движение транспорта по ряду улиц.

31 января стало известно о возбуждении первого уголовного дела по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание - лишение свободы сроком на пять лет. Фигурантом дела стал 34-летний москвич, опубликовавший в сети два видеообращения.

Также в отношении участников митингов возбуждают дела по ст. 214 УК РФ (вандализм). Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы. По данным "ОВД-Инфо", по этой статье было заведено пять дел: в Вологде, Томске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Казани. В основном речь шла об оскорбительных надписях на памятниках и административных зданиях.

Дела о насилии по отношению к силовикам

TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский) подозревается в нападении на служебный автомобиль ФСБ на Цветном бульваре в Москве. Он проходит по ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК (хулиганство). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что водитель служебной машины в результате инцидента "лишился глаза".

Тимур Салихов и Александр Мучаев подозреваются в применении насилия против сотрудника Росгвардии в Москве (ч. 1 ст. 318 УК, максимальное наказание - пять лет лишения свободы). По той же статье проходит таксист Валерий Евсин. Следствие считает, что он бросил ограждение в сотрудника Росгвардии.

Также в насилии в отношении силовиков (ч. 1 ст. 318 УК) подозревают двух уроженцев Калмыкии (одного из них зовут Евгений Есенов). По версии следствия, один из задержанных ударил полицейского в районе Пушкинской площади, а другой совершил наезд на силовика, находясь за рулем автомобиля.

28 января стало известно о задержании уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева. Он также подозревается в драке с сотрудниками правоохранительных органов в Москве (ч. 1 ст. 318 УК).

В Совете по правам человека заявили, что всего на акциях 23 и 31 января было зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В этот же день СК сообщил о привлечении к ответственности женщины 1985 года рождения, которая в районе Пушкинской площади несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов.

По той же ч. 1 ст. 318 УК привлекли уроженца Псковской области. По версии следствия, он бросил специальное ограждение в сторону сотрудника Росгвардии в Москве.

Житель Санкт-Петербурга Николай Девятый арестован по обвинению в нападении на инспекторов ГИБДД в районе Невского проспекта (ч. 1 ст. 318 УК). А двое жителей Владивостока подозреваются в нападении на сотрудников Росгвардии на Светланской улице 23 января (ч. 1 ст. 318 УК).

Жителя Ярославля подозревают в участии в стычке с полицейским с использованием петарды (ч. 1 ст. 318 УК). А в Липецке следователи предъявили обвинение 25-летнему мужчине. Он подозревается в том, что 23 января распылил газовый баллончик в двух полицейских (ч.1 ст. 318 УК).

Житель Мурманской области подозревается в том, что 23 января несколько раз ударил сотрудника полиции в районе Пушкинской площади (ч.1 ст.318 УК). А 23-летний уроженец Донбасса Павел Грин-Романов подозревается в том. что 31 января в районе Комсомольской площади распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии (ч.1 ст.318 УК).

18-летний житель Нижнего Новгорода Алексей Жилин подозревается в том, что 23 января схватил сотрудника полиции, пытаясь помешать тому задержать другого человека (ч.1 ст.318 УК). Двое жителей Архангельской области подозреваются в том, что 31 января на Сенной площади в Санкт-Петербурге напали на сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК).

31-летний житель Санкт-Петербурга подозревается в том, что 31 января на Пионерской площади города два раза ударил по голове сотрудника ОМОНа (ч.1 ст. 318 УК). 21-летний житель Москвы подозревается в том, что 23 января в центре Москвы бросил в полицейского файер. Дело возбуждено по ст.213 УК (хулиганство) с максимальным сроком наказания семь лет.

26-летний Сергей Василенко подозревается в поджоге автомобиля Росгвардии 31 августа. Речь идет о ч.2 ст.167 УК, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

Между тем число дел по административным правонарушениям исчисляется уже тысячами. Как сообщала 5 января пресс-служба Мосгорсуда, только в столичные суды поступили 4908 дел, по которым назначили 972 административных ареста и 1232 штрафа. Остальные дела по состоянию на конец прошлой недели находились в производстве.

Суды Санкт-Петербурга, по состоянию на 5 февраля, рассмотрели 1149 дел из 1430 поступивших в связи с митингами. По ним арестовали 354 человек и выписали 659 штрафов. Двух фигурантов отправили на обязательные работы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Основная масса дел рассматривалась по двум статья Кодекса об административных правонарушениях. Ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) влечет наложение штрафа до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия). В зависимости от различных факторов (является ли человек организатором или участником, вовлекались ли несовершеннолетние, были ли помехи работе транспорта) сумма штрафа колеблется от 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Также возможны обязательные работы, арест до 15 суток.

Отметим, что применять статьи Уголовного кодекса в отношении демонстрантов власти начали в 2012 году. Тогда после столкновений на Болотной площади в Москве были задержаны 400 демонстрантов, заведены десятки уголовных дел по ст. 212 и 318. Среди получивших реальные тюремные сроки были Алексей Гаскаров, Дмитрий Ишевский, Максим Лузянин. Часть осужденных впоследствии амнистировали.

В 2017 году масштабными задержаниями завершилась акция, состоявшаяся в Москве после выхода фильма ФБК о Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон". В полицию забрали около 1 тыс. человек. Несколько участников акции получили реальные сроки по ст. 318 УК.

Уголовные дела по ст. 212 и 318 УК были также возбуждены после акции "За честные выборы", которая прошла 27 июля 2019 года. Тогда, только по данным МВД, задержали 1074 человека ("ОВД-Инфо" сообщало о 1373 задержанных). Всего к ответственности были привлечены 32 человека. Реальные уголовные сроки получили несколько фигурантов - в том числе Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Константин Котов, Егор Лесных, Марк Гальперин.

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