В России множатся уголовные дела против участников акций в поддержку Навального. Им грозит до 10 лет колонии

По той же ч. 1 ст. 318 УК привлекли уроженца Псковской области. По версии следствия, он бросил специальное ограждение в сторону сотрудника Росгвардии в Москве.

Житель Санкт-Петербурга Николай Девятый арестован по обвинению в нападении на инспекторов ГИБДД в районе Невского проспекта (ч. 1 ст. 318 УК). А двое жителей Владивостока подозреваются в нападении на сотрудников Росгвардии на Светланской улице 23 января (ч. 1 ст. 318 УК).

Жителя Ярославля подозревают в участии в стычке с полицейским с использованием петарды (ч. 1 ст. 318 УК). А в Липецке следователи предъявили обвинение 25-летнему мужчине. Он подозревается в том, что 23 января распылил газовый баллончик в двух полицейских (ч.1 ст. 318 УК).

Житель Мурманской области подозревается в том, что 23 января несколько раз ударил сотрудника полиции в районе Пушкинской площади (ч.1 ст.318 УК). А 23-летний уроженец Донбасса Павел Грин-Романов подозревается в том. что 31 января в районе Комсомольской площади распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии (ч.1 ст.318 УК).

18-летний житель Нижнего Новгорода Алексей Жилин подозревается в том, что 23 января схватил сотрудника полиции, пытаясь помешать тому задержать другого человека (ч.1 ст.318 УК). Двое жителей Архангельской области подозреваются в том, что 31 января на Сенной площади в Санкт-Петербурге напали на сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК).

31-летний житель Санкт-Петербурга подозревается в том, что 31 января на Пионерской площади города два раза ударил по голове сотрудника ОМОНа (ч.1 ст. 318 УК). 21-летний житель Москвы подозревается в том, что 23 января в центре Москвы бросил в полицейского файер. Дело возбуждено по ст.213 УК (хулиганство) с максимальным сроком наказания семь лет.

26-летний Сергей Василенко подозревается в поджоге автомобиля Росгвардии 31 августа. Речь идет о ч.2 ст.167 УК, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

Между тем число дел по административным правонарушениям исчисляется уже тысячами. Как сообщала 5 января пресс-служба Мосгорсуда, только в столичные суды поступили 4908 дел, по которым назначили 972 административных ареста и 1232 штрафа. Остальные дела по состоянию на конец прошлой недели находились в производстве.

Суды Санкт-Петербурга, по состоянию на 5 февраля, рассмотрели 1149 дел из 1430 поступивших в связи с митингами. По ним арестовали 354 человек и выписали 659 штрафов. Двух фигурантов отправили на обязательные работы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Основная масса дел рассматривалась по двум статья Кодекса об административных правонарушениях. Ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) влечет наложение штрафа до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия). В зависимости от различных факторов (является ли человек организатором или участником, вовлекались ли несовершеннолетние, были ли помехи работе транспорта) сумма штрафа колеблется от 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Также возможны обязательные работы, арест до 15 суток.

Отметим, что применять статьи Уголовного кодекса в отношении демонстрантов власти начали в 2012 году. Тогда после столкновений на Болотной площади в Москве были задержаны 400 демонстрантов, заведены десятки уголовных дел по ст. 212 и 318. Среди получивших реальные тюремные сроки были Алексей Гаскаров, Дмитрий Ишевский, Максим Лузянин. Часть осужденных впоследствии амнистировали.

В 2017 году масштабными задержаниями завершилась акция, состоявшаяся в Москве после выхода фильма ФБК о Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон". В полицию забрали около 1 тыс. человек. Несколько участников акции получили реальные сроки по ст. 318 УК.