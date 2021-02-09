Вт, 9.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Финляндия нарушила конвенцию ООН о правах ребенка, депортировав лесбийскую семью в Россию
1 мин для прочтения

Финляндия нарушила конвенцию ООН о правах ребенка, депортировав лесбийскую семью в Россию

Две невесты с радужным флагом. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Финляндия нарушила положения конвенции ООН о правах ребенка, когда выслала из страны по программе добровольного возвращения однополую пару из России, получившую отрицательное решение по заявке на получение убежища в августе 2017 года, сообщает Yle со ссылкой на финский МИД.

Пара вернулась в Россию в августе 2017 года, после чего их несовершеннолетний ребенок обратился с жалобой в ООН. Комитет заключил, что финские власти не приняли во внимание его возраст и тот факт, что в России он подвергался издевательствам и стигматизации. Именно страдания ребенка стали основанием для подачи заявления на предоставление семье убежища.

По мнению членов комитета, Финляндия нарушила три параграфа конвенции: об обеспечении интересов ребенка (3 статья), о защите ребенка от всех форм физического или психологического насилия (статья 19) и о гуманитарной помощи детям, желающим получить статус беженца (статья 22).

Финским властям теперь придется компенсировать страдания семье из России и предпринять действия, чтобы подобные нарушения конвенции не повторялись в будущем.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back