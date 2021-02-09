Финляндия нарушила конвенцию ООН о правах ребенка, депортировав лесбийскую семью в Россию

Пара вернулась в Россию в августе 2017 года, после чего их несовершеннолетний ребенок обратился с жалобой в ООН. Комитет заключил, что финские власти не приняли во внимание его возраст и тот факт, что в России он подвергался издевательствам и стигматизации. Именно страдания ребенка стали основанием для подачи заявления на предоставление семье убежища.