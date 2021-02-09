Суд дал добро: погрязший в долгах Stockmann надеется за год продать свои универмаги
Во вторник окружной суд Хельсинки одобрил план реорганизации Stockmann plc, в результате чего процедура санации предприятия была завершена.
Во вторник окружной суд Хельсинки одобрил план реорганизации Stockmann plc, в результате чего процедура санации предприятия была завершена.
План подразумевает продолжение работы всех универмагов Stockmann, в том числе интернет-магазинов; продажа и последующую аренду зданий универмагов в Хельсинки, Таллинне и Риге; а также продолжение бизнеса Lindex в составе Stockmann Group. Срок действия плана - восемь лет.
Согласно плану, компания использует денежные потоки от операций Lindex и доход от продажи недвижимости в основном для погашения долгов.
Кроме того, Stockmann заключил новые рыночные договоры аренды на аренду небольших торговых площадей для всех своих универмагов. Компания также сократит свои офисные площади в Хельсинки.
По сообщению фирмы, план поддержали крупнейшие кредиторы и акционеры компании, а также правление Stockmann.
Компания имеет примерно 433,5 миллиона евро обеспеченного реструктурируемого долга, примерно 200,6 миллиона евро необеспеченного долга и 108,1 миллиона евро долга с наименьшей приоритетностью. В общей сложности задолженность Stockmann составляет чуть более 742 миллионов евро.