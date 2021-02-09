Вт, 9.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Суд дал добро: погрязший в долгах Stockmann надеется за год продать свои универмаги
1 мин для прочтения

Суд дал добро: погрязший в долгах Stockmann надеется за год продать свои универмаги

Универмаг Stockmann в Таллинне. ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/EMF

Во вторник окружной суд Хельсинки одобрил план реорганизации Stockmann plc, в результате чего процедура санации предприятия была завершена.

План подразумевает продолжение работы всех универмагов Stockmann, в том числе интернет-магазинов; продажа и последующую аренду зданий универмагов в Хельсинки, Таллинне и Риге; а также продолжение бизнеса Lindex в составе Stockmann Group. Срок действия плана - восемь лет.

Согласно плану, компания использует денежные потоки от операций Lindex и доход от продажи недвижимости в основном для погашения долгов.

Кроме того, Stockmann заключил новые рыночные договоры аренды на аренду небольших торговых площадей для всех своих универмагов. Компания также сократит свои офисные площади в Хельсинки. 

По сообщению фирмы, план поддержали крупнейшие кредиторы и акционеры компании, а также правление Stockmann. 

Компания имеет примерно 433,5 миллиона евро обеспеченного реструктурируемого долга, примерно 200,6 миллиона евро необеспеченного долга и 108,1 миллиона евро долга с наименьшей приоритетностью. В общей сложности задолженность Stockmann составляет чуть более 742 миллионов евро. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back