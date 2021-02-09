Фото ⟩ В небе над Эстонией было замечено редкое природное явление

Гало — это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг солнца или луны.

Гало образуют ледяными кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к земле. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

По словам фотографа Pärnu Postimees Урмаса Луйка, гало настолько редкое явление, что каждый год его заснять не удается. Луйк схватился за телефон только потому, что солнце интересно светило из-за башни церкви. Только когда яркость экрана мобильного телефона была выключена, он обнаружил гало.

Позднее Луйк заметил на лобовом стекле припаркованной машины радугу. Фотограф взглянул на небо и сделал красивые снимки.