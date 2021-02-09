Национальная библиотека и дальше не будет начислять пени

По словам генерального директора Национальной библиотеки Янне Андресоо, цель пилотного проекта, который стартовал прошлым летом, заключалась в первую очередь в том, чтобы поддержать людей и тем самым помочь им вести себя правильно и учитывать интересы других людей.

Цель библиотеки – как можно быстрее вернуть книги, а не собирать штрафы, поэтому по-прежнему применяются так называемые социальные методы. Если издание не возвращают в срок, библиотека начинает посылать читателю регулярные напоминания.