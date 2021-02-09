Ребенок погиб по вине пьяного водителя, который дважды наказывался за вождение в нетрезвом виде

Последний раз ставший виновником аварии Игорь, 51-летний гражданин России, проживающий в Эстонии, был наказан прошлым летом в волости Камбья за вождение в нетрезвом виде. Он был признан виновным в производстве по делу о проступке по статье, предусматривающей вождение в нетрезвом виде в опьянении 0,20-0,49 промилле. Это легкое опьянение, предусматривающее штраф в размере до 400 евро или лишение права управлять автомобилем на срок до шести месяцев. На тот момент у него не было предыдущих нарушений, и он был оштрафован на 320 евро.

Весной 2018 года мужчина был пойман пьяным на велосипеде. Поскольку вождение велосипеда в нетрезвом виде является еще одним нарушением Закона о дорожном движении, сумма штрафа на тот момент составила 28 евро.

Следствие еще идет

Для расследования произошедшей 28 января аварии Лыунаская окружная прокуратура возбудила уголовное дело. Поскольку два предыдущих штрафа были Игорем погашены, а проступки истекли по сроку давности, они не могут быть приняты во внимание в дальнейшем производстве.

По словам человека, виновного в аварии, приведшей к гибели новорожденного, он имеет привычку употреблять алкоголь каждую неделю, поэтому его арест был неизбежен, сказал старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм.

У мужчина была уголовно наказуемая степень опьянения. По данным Департамента здоровья, подобное опьянение характеризуется нарушением равновесия, нечеткостью зрения и затруднением речи. Также может быть нарушены мышление, восприятие и способность принимать решение.

Сначала прокуратура возбудила производство по статье, предусматривающей вождение в нетрезвом виде. Однако какова будет квалификация этого дела в итоге, то есть будет ли происшествие рассматриваться как убийство, можно будет более точно сказать, когда будут проведены все назначенные экспертизы.

Полиции знаком

Во вторник вечером прокуратура не располагала информацией о том, употребляла ли также алкоголь пассажирка, однако при отправке под суд спровоцировавшего аварию человека это не имеет значения. Однако источники Tartu Postimees сообщили, что и мужчина, который стал причиной аварии, и пассажирка ехали домой в волость Кастре от друзей, с которыми употребляли алкоголь.

Семья ранее попадала на орбиту интереса полиции из-за сообщений об алкоголизме и домашнем насилии. По словам руководителя социального отдела волости Кастре Кармен Ветемяэ, семья все еще находится в поле зрения социальных работников и работников по защите детей, а социальные работники волости в настоящее время занимаются помощью матери, которая находилась в спровоцировавшей ДТП машине, и ее ребенку. Находившийся за рулем Ford мужчина был арестован в прошлую среду после завершения лечения в больнице и доставлен в арестный дом.