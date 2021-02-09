Пожилой водитель спровоцировал ДТП на перекрестке
Во вторник в полдень в Выхма произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Ford, двигаясь задним ходом, врезался на перекрестке в Mitsubish, пишет Sakala.
Во вторник в полдень в Выхма произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Ford, двигаясь задним ходом, врезался на перекрестке в Mitsubish, пишет Sakala.
За рулем Ford находился родившийся в 1938 году мужчина. Его водительские права были действующими, однако у него не было справки о состоянии здоровья, необходимой водителю механического транспортного средства.
За рулем Mitsubishi была женщина 1976 года рождения, по ее словам, она успела затормозить и дважды дать сигнал.
Причиненный ДТП ущерб оказался незначительным.