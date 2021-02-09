Вт, 9.02.2021
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Майлис Репс
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  • Пожилой водитель спровоцировал ДТП на перекрестке
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Пожилой водитель спровоцировал ДТП на перекрестке

В ходе аварии столкнулись Ford и Mitsubishi. ФОТО: Erakogu

Во вторник в полдень в Выхма произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Ford, двигаясь задним ходом, врезался на перекрестке в Mitsubish, пишет Sakala.

За рулем Ford находился родившийся в 1938 году мужчина. Его водительские права были действующими, однако у него не было справки о состоянии здоровья, необходимой водителю механического транспортного средства.

За рулем Mitsubishi была женщина 1976 года рождения, по ее словам, она успела затормозить и дважды дать сигнал.

Причиненный ДТП ущерб оказался незначительным.

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