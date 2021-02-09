Эстония — одна из немногих стран ЕС, в которых минимальная зарплата в этом году не выросла

Авторы исследования отмечают, что некоторые страны повысили минимальную заработную плату в соответствии с предыдущими договоренностями, в то время как другие внесли меньшие изменения, но также смогли повысить минимальную заработную плату в свете общего повышения зарплаты.

И хотя рост в отношении роста зарплат страны были осторожны, низкая инфляция означает, что реальные доходы лиц, получающих минимальную заработную плату, выросли. Другими словами, их доход увеличился больше, чем рост цен унес из кошелька.

Рост в Латвии

Согласно исследованию, минимальная зарплата в Латвии выросла за год больше всего: рост составил 16,3% до 500 евро.

В других странах повышение минимальной зарплаты было менее 10%.

В Словении минимальная зарплата выросла на 8,9% в годовом исчислении, в Польше на 7,7% и в Словакии на 7,4%.

В соответствии с соглашением, достигнутым между работодателями и профсоюзами в сентябре прошлого года, минимальная зарплата в Эстонии в этом году не повысилась и по-прежнему составляет 584 евро в месяц при полной занятости.

В ноябре 2019 года социальные партнеры — Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов Эстонии — подписали соглашение о минимальной заработной плате на 2020 и 2021 годы, согласно которому минимальная заработная плата увеличена до 40 процентов от средней заработной платы.

Помимо Эстонии, минимальная зарплата осталась неизменной в Бельгии, Испании и Греции.

В исследовании отмечается, что экономический кризис, вызванный Covid-19, отличается от финансового кризиса, спровоцированного крахом Lehman Brothers в 2008 году тем, что в то время большинство стран поспешили заморозить минимальную заработную плату.