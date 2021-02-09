Вт, 9.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Из-за ограниченных поставок завершить вакцинацию первой группы риска к концу февраля не удастся
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Из-за ограниченных поставок завершить вакцинацию первой группы риска к концу февраля не удастся

Вакцинация. ФОТО: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Ограниченные поставки вакцин не позволят уже в феврале сделать прививки всем, кому это показано, пишет Rus.ERR.

Большинство доз вакцины направляют сейчас в регионы с высоким уровнем зараженности, то есть, в Харьюмаа, Пярнумаа и в Ида-Вирумаа. В Йыхвиском медицинском центре Corrigo на нехватку вакцины не жалуются, проблемой является скорее скептическое отношение пожилых людей.

"К сожалению, из-за ограниченных поставок завершить вакцинацию первой группы риска к концу февраля не удастся. Но к этому времени все живущие в домах попечения уже точно получат первую дозу, а большинство - и вторую", - подтвердила вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе.

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