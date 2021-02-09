Большинство доз вакцины направляют сейчас в регионы с высоким уровнем зараженности, то есть, в Харьюмаа, Пярнумаа и в Ида-Вирумаа. В Йыхвиском медицинском центре Corrigo на нехватку вакцины не жалуются, проблемой является скорее скептическое отношение пожилых людей.

"К сожалению, из-за ограниченных поставок завершить вакцинацию первой группы риска к концу февраля не удастся. Но к этому времени все живущие в домах попечения уже точно получат первую дозу, а большинство - и вторую", - подтвердила вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе.