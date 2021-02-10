Ср, 10.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Евгений Осиновский: Эстония считает детей граждан России гражданами РФ, даже если у них нет российского паспорта
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Евгений Осиновский: Эстония считает детей граждан России гражданами РФ, даже если у них нет российского паспорта

  • Политика гражданства используется как инструмент непредоставления равных прав
  • Год назад поправки к Закону о гражданстве были сознательно обессмыслены
  • В Эстонии более 70 000 серопаспортников, число граждан РФ выросло до 100 000
  • Политическая атмосфера вокруг серопаспортников, увы, не улучшается

Социал-демократы требуют изменить Закон о гражданстве, назвав вступившие год назад в силу поправки издевательством над людьми. Из полутора тысяч детей, теоретически имевших право стать гражданами Эстонии, в реальности паспорт гражданина смогли получить лишь три ребенка. Что происходит?

Тему прокомментировал в студии один из инициаторов изменений к закону, представитель Социал-демократический фракции Рийгикогу Евгений Осиновский.

Выдержки из беседы:

– Каким образом человек, только что родившийся в Эстонии, может отказаться от гражданства другой страны, которого у него еще нет?

– Для меня непонятно, с какой целью вообще это требование выдвигается. Есть более глобальная дискуссия, касающаяся двойного гражданства и отношения к этому процессу разных стран. Но всё это касается взрослых людей: здесь на повестку дня выходят вопросы лояльности той или другой стране, службы в армии и так далее. С детьми все иначе.

Как мне сказал один из политиков партии Isamaa, они и хотели того, чтобы в контексте этой поправки гражданство получило минимальное число детей.

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Центристы, возможно, даже не поняли, в чем суть дела, и согласились на изменения, которые я считаю издевательством над людьми.

– В результате дело порой доходит до абсурда. Об одном из таких случаев писал Postimees: ребенок есть, но для государства его нет. Мама – серопаспортник, папа – гражданин Литвы, а от рожденного в Эстонии младенца потребовали для получения эстонского паспорта и оформления медицинской страховки пройти семь кругов ада: ходатайствовать о литовском гражданстве, оформить сначала паспорт Литвы, затем от него отказаться, чтобы ходатайствовать уже об эстонском гражданстве. Что происходит?

– Точно такая же ситуация и с гражданами РФ в Эстонии, даже если у детей нет российского паспорта. Причина заключается в следующем:

Эстония считает детей граждан России гражданами РФ, даже если у них нет российского паспорта.

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Политика гражданства во всех странах имеет свои нюансы – особенно, если семьи связаны с разными странами. Такие люди легко могут попасть в жернова бюрократической машины.

– Верное ли впечатление складывается у русскоязычных жителей, что эстонский Закон о гражданстве специально создан для того, чтобы не давать гражданство местным жителям?

– Политика гражданства во всех странах преследует цель ограничить на своей территории количество граждан других стран. Что касается Эстонии, то ни для кого не сюрприз, что это крайне политизированная тема.

Множество политических сил Эстонии однозначно рассматривает политику гражданства как инструмент непредоставления равных прав части населения.

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На мой взгляд, это неправильно. Нам требуется более широко переосмыслить эту политику, чтобы решить существующие проблемы.

Лиц без гражданства со временем становится всё меньше – в силу естественных причин, вызванных старением населения. Тем не менее!

В Эстонии еще более 70 000 серопаспортников, и за последние 20 лет число граждан РФ выросло до 100 000! То есть, более 5% населения вообще не имеют никакого гражданства и 7-8% проживают в Эстонии с гражданством другой страны.

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При таких цифрах нельзя сказать, что наша политика гражданства была удачной в достижении поставленных целей.

Любая страна должна стремиться к тому, чтобы все постоянные жители имели бы гражданство. Очевидно, что в Эстонии политическая атмосфера, увы, не улучшается.

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– Осознают ли наши политики, что чем дольше не решается проблема безгражданства, тем больше серопаспортников склоняются к тому, что еще выгоднее иметь не серый, а российский паспорт? Его признает большее количество стран, с ним можно обратиться за границей за помощью в любое диппредставительство РФ и т.д.

– В контексте международного права все наши серопаспортники тоже защищены, в том числе и за границей: они могут обращаться за помощью в эстонские посольства и консульства. Мы видим, что понемногу ситуация стабилизируется. Пик принятия российского гражданства все же приходится на минувшее десятилетие.

– Это всё понятно, но при этом 5% наших жителей, то есть все серопаспортники, не могут сейчас поехать даже в Дубай. ОАЭ не признают этот паспорт, а российский признают…

– Статус негражданина – абсолютно ненормальный с точки зрения международного права. Такой же статус имеют беженцы, люди, вообще не связанные ни с одной страной. Напомню, что когда-то и в Эстонии этот статус планировался как временный.

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Не может не тревожить и тот факт, что количество российских граждан в Эстонии воспроизводится.

– На чью поддержку вы рассчитываете в парламенте?

– Надеюсь, что большинство в парламенте поддержит ликвидацию этой глупости – бессмысленного требования к детям отказываться от гражданства другой страны для получения эстонского паспорта.

– Не предлагаете ли вы очередной фейк? Разве есть гарантии, что вашу поправку не обставят формулировками, которые лишат ее смысла? Закон если и будет изменен, то без толку…

– Суть поправки очень проста: аннулировать в действующем законе  поправку 2, в которой установлено требование об отказе от предыдущего гражданства. Здесь трудно что-либо испортить. Боюсь только, что центристам и в новой коалиции не хватить воли достичь подвижек в этом вопросе.

Было бы естественным, чтобы нашу поправку поддержала ЦП и часть Партии реформ, но случится ли это, покажет время.

– Разумеется, нет никакой уверенности в том, что реальные - не косметические! - изменения удастся провести в закон?

– В коалиционном договоре нет ни слова о политике гражданства. Там просто ноль! И хотя всем кажется, что и так же понятно, что принятая год назад поправка – это издевательство, так не делают, ошибку нужно исправить и дать детям эстонское гражданство, потому что никому от этого хуже не станет, – десять лет, проведенные мной в эстонской политике, не оставляют сомнений в том, что даже такой небольшой вопрос решить будет сложно.

– Экс-премьер Андрус Ансип в очередной раз озвучил мысль о том, что многие обладатели серых паспортов не хотят становиться гражданами Эстонии. А вы тоже с этим согласны?

– Я бы не стал обобщать. Конечно, есть такие, кому очень удобно иметь серый паспорт из-за возможности ездить в Россию без визы. В целом, подобные заявления можно расценивать как своего рода отмазку.

– Сложно поверить в то, что серопаспортники будут массово отказываться от гражданства Эстонии, учитывая тот взрывной интерес к вопросу, который мы наблюдали в Postimees после прозвучавшего в этой же студии заявления Катри Райк о необходимости открыть окно возможностей для наших неграждан…

– Конечно! Я уверен, что десятки тысяч людей воспользовались бы этой возможностью и стали бы гражданами Эстонии.

– Идея Катри Райк – это утопия?

– Я поддерживаю эту идею. Знаю, что готовы ее поддержать и некоторые другие социал-демократы, и ряд центристов. Мне кажется, что и среди молодых эстонцев наблюдается более либеральный подход к этой проблеме. Когда-то это однозначно произойдет! Возможно ли это в ближайшие несколько лет? Увы, скорее всего, нет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: зачем соцдемам опять поднимать тему гражданства? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: Madis Veltman/
  • Что конкретно требуют изменить социал-демократы?
  • Почему в Эстонии до сих пор возможны ситуации, описанные в статье Postimees: ребенок есть, но для государства его нет?
  • Возможно ли в вообще внести в Закон о гражданстве реальные поправки, которые не относятся к разряду косметических?
  • На чью поддержку рассчитывают инициаторы изменений?
  • А как быть с некогда очень громким предложением Катри Райк открыть окно возможностей для серопаспортников?
  • Экс-премьер Андрус Ансип в очередной раз озвучил в СМИ мысль о том, что многие обладатели серых паспортов не хотят становиться гражданами Эстонии. Согласны ли с этим социал-демократы?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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