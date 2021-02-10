Евгений Осиновский: Эстония считает детей граждан России гражданами РФ, даже если у них нет российского паспорта

Любая страна должна стремиться к тому, чтобы все постоянные жители имели бы гражданство. Очевидно, что в Эстонии политическая атмосфера, увы, не улучшается.

– Осознают ли наши политики, что чем дольше не решается проблема безгражданства, тем больше серопаспортников склоняются к тому, что еще выгоднее иметь не серый, а российский паспорт? Его признает большее количество стран, с ним можно обратиться за границей за помощью в любое диппредставительство РФ и т.д.

– В контексте международного права все наши серопаспортники тоже защищены, в том числе и за границей: они могут обращаться за помощью в эстонские посольства и консульства. Мы видим, что понемногу ситуация стабилизируется. Пик принятия российского гражданства все же приходится на минувшее десятилетие.

– Это всё понятно, но при этом 5% наших жителей, то есть все серопаспортники, не могут сейчас поехать даже в Дубай. ОАЭ не признают этот паспорт, а российский признают…

– Статус негражданина – абсолютно ненормальный с точки зрения международного права. Такой же статус имеют беженцы, люди, вообще не связанные ни с одной страной. Напомню, что когда-то и в Эстонии этот статус планировался как временный.

Не может не тревожить и тот факт, что количество российских граждан в Эстонии воспроизводится.

– На чью поддержку вы рассчитываете в парламенте?

– Надеюсь, что большинство в парламенте поддержит ликвидацию этой глупости – бессмысленного требования к детям отказываться от гражданства другой страны для получения эстонского паспорта.

– Не предлагаете ли вы очередной фейк? Разве есть гарантии, что вашу поправку не обставят формулировками, которые лишат ее смысла? Закон если и будет изменен, то без толку…

– Суть поправки очень проста: аннулировать в действующем законе поправку 2, в которой установлено требование об отказе от предыдущего гражданства. Здесь трудно что-либо испортить. Боюсь только, что центристам и в новой коалиции не хватить воли достичь подвижек в этом вопросе.

Было бы естественным, чтобы нашу поправку поддержала ЦП и часть Партии реформ, но случится ли это, покажет время.

– Разумеется, нет никакой уверенности в том, что реальные - не косметические! - изменения удастся провести в закон?

– В коалиционном договоре нет ни слова о политике гражданства. Там просто ноль! И хотя всем кажется, что и так же понятно, что принятая год назад поправка – это издевательство, так не делают, ошибку нужно исправить и дать детям эстонское гражданство, потому что никому от этого хуже не станет, – десять лет, проведенные мной в эстонской политике, не оставляют сомнений в том, что даже такой небольшой вопрос решить будет сложно.