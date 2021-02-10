Автомобиль сбил на пешеходном переходе 7-летнюю девочку
Во вторник, 9 февраля, в Эльва произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник, 9 февраля, в Эльва произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 17.00 на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Кяо. Автомобиль Mercedes-Benz C200, которым управлял 52-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе переходившую дорогу 7-летнюю девочку.
Скорая помощь доставила ребенка в Клинику Тартуского университета.