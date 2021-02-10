Ср, 10.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Автомобиль сбил на пешеходном переходе семилетнюю девочку
1 мин для прочтения

Автомобиль сбил на пешеходном переходе семилетнюю девочку

Пешеходный переход. ФОТО: Urmas Luik

Во вторник, 9 февраля, в Эльва произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 17.00 на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Кяо. Автомобиль Mercedes-Benz C200, которым управлял 52-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе переходившую дорогу семилетнюю девочку.

Скорая помощь доставила ребенка в Клинику Тартуского университета.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back