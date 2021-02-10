Ср, 10.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
1 мин для прочтения

Рейтинги: популярность Партии реформ и EKRE продолжает расти

Мартин Хельме и Кая Каллас. ФОТО: Mihkel Maripuu

В феврале популярность Партии реформ и Консервативной народной партии (EKRE) продолжала расти. ОБ этом свидетельствуют данные опроса,  проведенного социологичской фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Института общественных исследований (Ühiskonnauuringute Instituut).

По результатам последнего опроса Партию реформ поддерживают 31,9 процента (+1,2% к прошлой неделе) респондентов, Центристскую партию 20,5 процента (-0,1%), а EKRE 17,9 процента (+0,8%) обладающих правом голоса граждан.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200», поддержка которой снизилась с 14,9 до 14,1 процента. За Социал-демократичесую партию голоса готовы отдать 6,4%, что является самым низким показателем за последние два года. Число сторонников "Отечества" немного выросло - 5,8 процента (+0,2% к прошлой неделе).

Коалиционные партии поддерживает 52,4 процента респондентов, а оппозиционные 30,1 процента.

НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back