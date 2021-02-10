Рейтинги: популярность Партии реформ и EKRE продолжает расти

По результатам последнего опроса Партию реформ поддерживают 31,9 процента (+1,2% к прошлой неделе) респондентов, Центристскую партию 20,5 процента (-0,1%), а EKRE 17,9 процента (+0,8%) обладающих правом голоса граждан.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200», поддержка которой снизилась с 14,9 до 14,1 процента. За Социал-демократичесую партию голоса готовы отдать 6,4%, что является самым низким показателем за последние два года. Число сторонников "Отечества" немного выросло - 5,8 процента (+0,2% к прошлой неделе).
Коалиционные партии поддерживает 52,4 процента респондентов, а оппозиционные 30,1 процента.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.