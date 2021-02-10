Рейтинги: популярность Партии реформ и EKRE продолжает расти

За первой тройкой следуют «Ээсти 200», поддержка которой снизилась с 14,9 до 14,1 процента. За Социал-демократичесую партию голоса готовы отдать 6,4%, что является самым низким показателем за последние два года. Число сторонников "Отечества" немного выросло - 5,8 процента (+0,2% к прошлой неделе).