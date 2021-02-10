Ср, 10.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
3 мин для прочтения

В прошлом году экспорт остался почти на уровне 2019 года

Экспорт. ФОТО: Wang Kai/ZUMAPRESS.com

По данным Департамента статистики, в 2020 году экспорт товаров сократился по сравнению  с предыдущим годом на 1%, а импорт - на 6%. Сокращение товарообмена в первой половине года было компенсировано его ростом в последние месяцы – в декабре экспорт вырос на 25%,  а импорт – на 10%.

В прошлом году из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 14,3 млрд евро и импортировано в Эстонию на 15,1 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 845 млн евро, что в сравнении с 2019 годом почти в два раза меньше. На сокращение дефицита более всего повлияло снижение импорта транспортных средств и рост экспорта электрооборудования. Наибольший профицит наблюдался в торговле древесиной и изделиями из древесины, а также различными промышленными товарами (включая мебель, сборные деревянные строения). Наибольший дефицит отмечен в торговле сырьем и продукцией химической промышленности, а также транспортными средствами.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, в 2020 году во внешней торговле произошли серьезные изменения. «В первом квартале наблюдалось небольшое сокращение товарообмена, а во втором товарообмен уже резко сократился. Это обусловлено ограничениями, связанными с коронавирусом, когда многие предприятия были вынуждены сократить объемы производства, и внешняя торговля была затруднена. Однако в третьем квартале наметились положительные изменения и в четвертом квартале, особенно в последние месяцы, экономика оживилась», – пояснила Пуура.

Доля 27 государств Европейского союза (ЕС) составила 66% от общего объема экспорта Эстонии и импорта  – 76%. Дефицит торгового баланса Эстонии со странами ЕС составил 2 млрд евро, что на 445 млн евро меньше, чем в 2019 году. В торговле со странами ЕС экспорт сократился на 4% и импорт – на 7%, на что также повлиял выход Великобритании из ЕС. В торговле со странами, не входящими в ЕС, экспорт увеличился на 7% и импорт сократился на 3%.

В 2020 году из Эстонии больше всего вывозились электрооборудование, минеральная продукция, древесина и изделия из древесины, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Наиболее всего на экспорт повлияло увеличение вывоза электрооборудования (на 259 млн евро). Наиболее сократился экспорт минеральной продукции (на 133 млн евро), транспортных средств (на 124 млн евро) и механических машин (на 104 млн евро). Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия.

Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с предыдущим годом на 1% сократился как вывоз эстонских товаров, так и ре-экспорт. Заметно сократился вывоз сланцевого топливного масла, обработанного топлива, автоматов для продажи, а также частей оборудования и сборных деревянных строений. Более всего увеличился экспорт коммуникационного оборудования, интегральных схем и дезинфицирующих средств. Основными целевыми государствами экспорта эстонских товаров были Финляндия, Швеция и США.

В Эстонию ввозилось больше всего электрооборудование, минеральная продукция, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. За год наиболее сократился ввоз транспортных средств (на 349 млн евро) и минеральной продукции (на 325 млн евро), при этом увеличился импорт древесины и изделий из древесины. Больше всего товаров импортировалось из Финляндии, Германии и Латвии.

В 2020 году товары из Эстонии экспортировались в 184 государства и импортировались из 143 государств. Внешнеторговый баланс был положительным с 140 государствами. Наибольшее положительное сальдо торгового баланса возникло в торговле с США, Норвегией и Швеций, а самый большой дефицит – в торговле с Германией, Польшей и Литвой.

В декабре прошлого года из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,3 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,5 млрд евро. В сравнении с декабрем 2019 года экспорт увеличился на 25% и импорт – на 10%. На рост экспорта в декабре более всего повлиял вывоз электрооборудования и минеральной продукции, а на рост импорта – ввоз электрооборудования, металла и изделий из металла. Больше всего товаров экспортировалось в декабре в США, Финляндию и Латвию, а импортировалось – из Финляндии, Литвы и Германии.

Товарообмен Эстонии по месяцам, 2019–2020

Месяц

Экспорт, млн евро

Импорт, млн евро

Баланс, млн евро

2019

2020

динамика  %

2019

2020

динамика%

2019

2020

ВСЕГО

14 392

14 304

-1

16 099

15 149

-6

-1708

-845

I квартал

3560

3472

-2

3935

3758

-5

-375

-286

Январь

1158

1148

-1

1279

1163

-9

-121

-15

Февраль

1163

1089

-6

1251

1210

-3

-88

-121

Mapт

1239

1235

0

1406

1385

-1

-167

-150

II квартал

3750

3189

-15

4106

3356

-18

-356

-167

Апрель

1241

1017

-18

1389

1084

-22

-148

-67

Mай

1335

1002

-25

1434

1093

-24

-100

-91

Июнь

1175

1170

0

1283

1180

-8

-108

-10

III квартал

3508

3564

2

3976

3790

-5

-468

-226

Июль

1174

1163

-1

1375

1302

-5

-201

-139

Август

1148

1087

-5

1246

1197

-4

-98

-111

Cентябрь

1186

1315

11

1355

1291

-5

-169

24

IV квартал

3573

4079

14

4082

4245

4

-509

-166

Oктябрь

1274

1404

10

1447

1378

-5

-173

27

Hоябрь

1220

1331

9

1297

1392

7

-78

-62

Декабрь

1079

1344

25

1338

1475

10

-259

-131

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back