В прошлом году экспорт остался почти на уровне 2019 года

В прошлом году из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 14,3 млрд евро и импортировано в Эстонию на 15,1 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 845 млн евро, что в сравнении с 2019 годом почти в два раза меньше. На сокращение дефицита более всего повлияло снижение импорта транспортных средств и рост экспорта электрооборудования. Наибольший профицит наблюдался в торговле древесиной и изделиями из древесины, а также различными промышленными товарами (включая мебель, сборные деревянные строения). Наибольший дефицит отмечен в торговле сырьем и продукцией химической промышленности, а также транспортными средствами.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, в 2020 году во внешней торговле произошли серьезные изменения. «В первом квартале наблюдалось небольшое сокращение товарообмена, а во втором товарообмен уже резко сократился. Это обусловлено ограничениями, связанными с коронавирусом, когда многие предприятия были вынуждены сократить объемы производства, и внешняя торговля была затруднена. Однако в третьем квартале наметились положительные изменения и в четвертом квартале, особенно в последние месяцы, экономика оживилась», – пояснила Пуура.

Доля 27 государств Европейского союза (ЕС) составила 66% от общего объема экспорта Эстонии и импорта – 76%. Дефицит торгового баланса Эстонии со странами ЕС составил 2 млрд евро, что на 445 млн евро меньше, чем в 2019 году. В торговле со странами ЕС экспорт сократился на 4% и импорт – на 7%, на что также повлиял выход Великобритании из ЕС. В торговле со странами, не входящими в ЕС, экспорт увеличился на 7% и импорт сократился на 3%.

В 2020 году из Эстонии больше всего вывозились электрооборудование, минеральная продукция, древесина и изделия из древесины, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Наиболее всего на экспорт повлияло увеличение вывоза электрооборудования (на 259 млн евро). Наиболее сократился экспорт минеральной продукции (на 133 млн евро), транспортных средств (на 124 млн евро) и механических машин (на 104 млн евро). Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия.

Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с предыдущим годом на 1% сократился как вывоз эстонских товаров, так и ре-экспорт. Заметно сократился вывоз сланцевого топливного масла, обработанного топлива, автоматов для продажи, а также частей оборудования и сборных деревянных строений. Более всего увеличился экспорт коммуникационного оборудования, интегральных схем и дезинфицирующих средств. Основными целевыми государствами экспорта эстонских товаров были Финляндия, Швеция и США.

В Эстонию ввозилось больше всего электрооборудование, минеральная продукция, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. За год наиболее сократился ввоз транспортных средств (на 349 млн евро) и минеральной продукции (на 325 млн евро), при этом увеличился импорт древесины и изделий из древесины. Больше всего товаров импортировалось из Финляндии, Германии и Латвии.

В 2020 году товары из Эстонии экспортировались в 184 государства и импортировались из 143 государств. Внешнеторговый баланс был положительным с 140 государствами. Наибольшее положительное сальдо торгового баланса возникло в торговле с США, Норвегией и Швеций, а самый большой дефицит – в торговле с Германией, Польшей и Литвой.

В декабре прошлого года из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,3 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,5 млрд евро. В сравнении с декабрем 2019 года экспорт увеличился на 25% и импорт – на 10%. На рост экспорта в декабре более всего повлиял вывоз электрооборудования и минеральной продукции, а на рост импорта – ввоз электрооборудования, металла и изделий из металла. Больше всего товаров экспортировалось в декабре в США, Финляндию и Латвию, а импортировалось – из Финляндии, Литвы и Германии.

Товарообмен Эстонии по месяцам, 2019–2020