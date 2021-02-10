Процедуру импичмента Трампу признали конституционной

За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов из 100, против - 44. Большинство сенаторов-республиканцев поддержало Трампа, однако шесть проголосовали с демократами. Американские СМИ пояснили, что этот факт не означает, что позднее эти шесть сенаторов проголосуют за импичмент. Для его объявления нужно, чтобы "за" проголосовали 67 членов сената.

На протяжении нескольких часов обвинители и адвокаты Трампа выступали с доводами за и против конституционности данного процесса. Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения прений.

Если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете бывшему президенту занимать в будущем государственные должности, в том числе и снова баллотироваться на пост главы государства. Также он лишится президентской пенсии и права на пожизненную государственную охрану.

Защита Трампа назвала неконституционным процесс по импичменту, поскольку Конституция не предусматривает импичмент частного лица, а президентские полномочия Трампа истекли 20 января. Они также заявили, что президент не призывал своих сторонников к насилию незадолго до того, как сотни людей 6 января взяли штурмом Капитолий.

Адвокаты Трампа заявили, что он употребил выражение "драться как черти" (fight like hell, сражаться до победного), однако его следует понимать в переносном смысле: по мнению защиты, слово "драться" ("fight") "нельзя истолковать как поощрение актов насилия". Адвокаты подчеркнули, что в своей речи Трамп не упоминал и не поощрял восстания, бунты, преступления или любые акты насилия. Обвинители из палаты представителей конгресса США в ответ на позицию защиты Трампа сказали, что у бывшего президента "нет достойного оправдания или линии защиты для своих действий".

Резолюция об импичменте Трампа была одобрена Палатой представителей 13 января. Ее авторы убеждены, что Трамп "осуществил тяжкое преступление <...>, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов". Вечером 25 января она была передана в Сенат, процесс импичмента начнется после 8 февраля.