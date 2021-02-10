ERIAL прекратило оказывать финансовые услуги и инициировало процедуру санации

В письме членам общества руководство ERIAL сообщило, что правление покидают прежний директор Олег Лайдинен и Даниэла Далберг-Дягелева, которой было предъявлено подозрение, и в правлении остается лишь Эрик Маргиев.

В сообщении также говорится о том, что ERIAL отказывается от лицензии на финансовую деятельность и в связи с этим меняет свое название на Коммерческий кооператив ERIAL.

Общество, обещавшее своим членам необычно высокие процентные ставки, в декабре приостановило выплаты.