Ср, 10.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Эстония
  • ERIAL прекратило оказывать финансовые услуги и инициировало процедуру санации
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ERIAL прекратило оказывать финансовые услуги и инициировало процедуру санации

Офис ERIAL. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Кредитно-сберегательное общество ERIAL отказалось от лицензии на оказание финансовых услуг и подаст в суд ходатайство о проведении санации, пишет Rus.ERR со ссылкой на издание Äripäev.

В письме членам общества руководство ERIAL сообщило, что правление покидают прежний директор Олег Лайдинен и Даниэла Далберг-Дягелева, которой было предъявлено подозрение, и в правлении остается лишь Эрик Маргиев.

В сообщении также говорится о том, что ERIAL отказывается от лицензии на финансовую деятельность и в связи с этим меняет свое название на Коммерческий кооператив ERIAL.

Общество, обещавшее своим членам необычно высокие процентные ставки, в декабре приостановило выплаты.

Основатель общества Илья Дягелев и член правления Даниэла Далберг-Дягелева, а также связанные с ними лица, подозреваются в присвоении имущества ERIAL и том, что собственный капитал ERIAL был представлен общественности крупнее, чем он являлся на самом деле - таким образом клиентам предоставили ложную информацию о действительных денежных гарантиях кредитно-сберегательного общества.

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