ERIAL прекратило оказывать финансовые услуги и инициировало процедуру санации

В письме членам общества руководство ERIAL сообщило, что правление покидают прежний директор Олег Лайдинен и Даниэла Далберг-Дягелева, которой было предъявлено подозрение, и в правлении остается лишь Эрик Маргиев.
В сообщении также говорится о том, что ERIAL отказывается от лицензии на финансовую деятельность и в связи с этим меняет свое название на Коммерческий кооператив ERIAL.
Общество, обещавшее своим членам необычно высокие процентные ставки, в декабре приостановило выплаты.
Основатель общества Илья Дягелев и член правления Даниэла Далберг-Дягелева, а также связанные с ними лица, подозреваются в присвоении имущества ERIAL и том, что собственный капитал ERIAL был представлен общественности крупнее, чем он являлся на самом деле - таким образом клиентам предоставили ложную информацию о действительных денежных гарантиях кредитно-сберегательного общества.