Ср, 10.02.2021
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  • На Сааремаа продается мыза, где провел свое детство всемирно известный мореплаватель
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Историческая реликвия ⟩ На Сааремаа продается мыза, где провел свое детство всемирно известный мореплаватель

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE

Выставленная на продажу вместе с земельными угодьями площадью 85 гектаров мыза Пильгузе находится в западной части острова Сааремаа, передает Kodustiil.

Поместье Пильгузе расположено на западном берегу Сааремаа, на берегу залива Нигу. Здесь провел свое детство Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен, известный российский мореплаватель и исследователь Антарктики. Свое название усадьба также получила от фамилии семьи Беллинсгаузенов.

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE

Сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки сооружены Берендом Вольдемаром фон Адеркасом в начале XIX века, в том числе каменный хлев и уникальная система каменных изгородей. Историческое поместье ждет нового собственника, который готов заплатить за частичку истории 650 000 евро.

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE

В отреставрированном хлеву десятилетиями работает гостевой дом Pilguse. Здесь имеются 56 мест для ночлега, профессионально оборудованная кухня, банкетный и обеденный зал вместимостью до 100 человек. Земельный участок огорожен традиционными старинными низкими заборами из природного камня и простирается до залива Нигу.

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE

На участке также расположен господский дом, конюшенный сарай, домик для прислуги и черная баня. Господский дом 25 лет не использовался. У нового владельца будет прекрасная возможность воплотить  в жизнь свои идеи.

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE

С редким предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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