Историческая реликвия ⟩ На Сааремаа продается мыза, где провел свое детство всемирно известный мореплаватель

Поместье Пильгузе расположено на западном берегу Сааремаа, на берегу залива Нигу. Здесь провел свое детство Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен, известный российский мореплаватель и исследователь Антарктики. Свое название усадьба также получила от фамилии семьи Беллинсгаузенов.

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE

Сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки сооружены Берендом Вольдемаром фон Адеркасом в начале XIX века, в том числе каменный хлев и уникальная система каменных изгородей. Историческое поместье ждет нового собственника, который готов заплатить за частичку истории 650 000 евро.

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE

В отреставрированном хлеву десятилетиями работает гостевой дом Pilguse. Здесь имеются 56 мест для ночлега, профессионально оборудованная кухня, банкетный и обеденный зал вместимостью до 100 человек. Земельный участок огорожен традиционными старинными низкими заборами из природного камня и простирается до залива Нигу.

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE

На участке также расположен господский дом, конюшенный сарай, домик для прислуги и черная баня. Господский дом 25 лет не использовался. У нового владельца будет прекрасная возможность воплотить в жизнь свои идеи.

Мыза Пильгузе. ФОТО: KV.EE