Льюис Хэмилтон заработает 40 млн фунтов стерлингов за один сезон в "Формуле-1"

По информации британского издания The Sun , новый контракт с командой Mercedes, о подписании которого сообщалось накануне , предусматривает выплату Хэмилтону в 2021 году 40 млн фунтов стерлингов. 10-месячный контракт рассчитан на предстоящий сезон.

Согласно опубликованному рейтингу, Хэмилтон в 2021 году заработает больше чем ближайшие три преследователя, вместе взятые. Так, зарплата голландца Макса Ферстаппена (Red Bull) составляет 18 млн фунтов в год, монегаска Шарля Леклера (Ferrari) и австралийца Даниэля Риккардо (McLaren) - по 10,19 млн.

Всего в списке фигурируют десять пилотов. Россиянин Никита Мазепин, который дебютирует в "Формуле-1" в составе Haas, в топ-10 не попал, пишет "Интерфакс".

Для Льюиса и Mercedes это девятый совместный сезон, в команде британец завоевал шесть чемпионских титулов - это самое успешное сотрудничество в истории "Формулы-1". В прошедшем сезоне Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся по количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Также британец побил рекорд Шумахера по числу побед в Гран-при (95).