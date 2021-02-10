Касса: безработных стало больше, а интерес к предпринимательству вырос

В конце января было 56 575 зарегистрированных безработных, что составило 8,7% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с данными декабря, зарегистрированных безработных стало на 5,3% больше (в декабре было 53 749 зарегистрированных безработных). Зарегистрированная безработица выросла несколько меньше, чем в январе прошлого года.

В конце января самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Ида-Вирумаа (13,9%), самая низкая – в Йыгевамаа и Хийумаа (в обоих уездах 6%).

В январе зарегистрировалось 8 855 новых безработных. С помощью Кассы страхования от безработицы в январе трудоустроились или начали заниматься предпринимательством 5018 человек.

Через Кассу страхования от безработицы в январе было передано 6 122 рабочих места. За январь добавилось 4 092 новые вакансии, что составило в 1,5 раза больше, чем в декабре, и также несколько больше по сравнению с январем прошлого года.