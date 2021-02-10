За сутки в Эстонии прибавилось 798 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 393 человек. В Харьюмаа 294 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 144, в Тартумаа — 63, в Пярнумаа — 33, на Сааремаа — 26, в Ляэне-Вирумаа — 22, в Ярвамаа — 19, в Валгамаа — 18, в Рапламаа — 17, в Пыльвамаа — 14, в Йыгевамаа — 12, в Вырумаа — 11, в Вильяндимаа — девять, в Ляэнемаа — пять, на Хийумаа — четыре новых случая. В случае восьми положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 575,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,5% от общего количества сделанных тестов.

Открыта 51 новая история болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 449 пациентов. Три человека скончались.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 39 147 человек, две дозы вакцины получил 19 114 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 39 147 человек, из которых 19 114 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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