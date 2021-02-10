У заповедной зоны Пакри продолжается опасная перекачка нефтепродуктов

На этих выходных российский танкер «Залив Амурский» прибыл из порта Усть-Луга и бросил якорь у островов Пакри, имея при себе 85 000 тонн газового конденсата.

Там он ждал танкера Front Cheetah, который отбыл из порта Роттердама в конце января, чтобы перекачать нефтепродукты. Оба танкера занимаются перевозками сырой нефти, работают таким образом, что нефтепродукты забирают на одном конце света, а транспортируют на другой.

Этот бизнес облагается налогами и регулируется во всем мире, но по-разному. Из-за более выгодных налоговых систем, судно Front Cheetah, к примеру, плавает под флагом Маршаловских островов, а российское судно «Залив Амурский» - под флагом Либерии. Но есть и другие способы, как владельцу бизнеса можно сэкономить. Такой способ был выявлен несколько недель назад, когда выяснилось, что нефтяные трейдеры могут перекачивать опасные нефтяные продукты с одного судна на другое вблизи заповедной зоны островов Пакри. Бесплатно.

Фото с места событий. ФОТО: Madis Veltman

Инспекторы ждут разрешения подняться на борт танкера. ФОТО: Madis Veltman

Инспекторы окружающей среды поднимаются на борт. ФОТО: Madis Veltman

Чиновник в замешательстве

И хотя новый министр окружающей среды Тынис Мёльдер 3 февраля направил министру внутренних дел Кристьяну Яану письмо с просьбой приостановить действие разрешения на перегрузку товаров во внутренних водах Эстонии, все же вчера, 9 февраля, в зоне Пакри перекачивали 85 000 тонн газового конденсата. Дело в том, что агент судоходной компании успел ходатайствовать о разрешении на перекачку до введения запрета.

Главный специалист отдела морской среды Министерства окружающей среды Агни Калдма. ФОТО: Madis Veltman

Хотя с точки зрения бизнеса это очень разумно, ведь та же перегрузка в порту обошлась бы на полмиллиона евро дороже, все же эксперты и международные экологические организации считают такую деятельность очень опасной. С этим согласна и главный специалист отдела морской среды Министерства окружающей среды Агни Калдма. «Да, это опасно, и этого нельзя делать. Когда создавалась якорная стоянка в Палдиски, никаких подобных мероприятий там не планировалось, но каким-то образом такая деятельность там все же появилась», - сказала отвечающий за экологическую безопасность чиновник, присутствовавшая вчера на причале в гавани Палдиски.

Избежать требования возмещения ущерба

Почему танкерам снова разрешили опасную перегрузку в море? По словам чиновника Департамента полиции и погранохраны, нефтяные трейдеры, вероятно, могли бы иметь законные основания для предъявления требований возмещения ущерба. Решение о перекачке топлива в море было принято по согласованию с Департаментом окружающей среды и Министерством окружающей среды. Изначально она должна была проходить недалеко от острова Найссаар, но позже агент судоходной компании сообщил, что операция будет проходить в районе якорной стоянки D, то есть у островов Пакри.

ФОТО: Madis Veltman

«Постановление правительства разрешает судну менять место обслуживания, и Департамент полиции и погранохраны не имеет юридических оснований для запрета этого. Якорная стоянка D не полностью находится в заповедной зоне, и агент подтвердил, что операция не будет проводиться на территории Natura 2000», - сказала Леана Лойде, пресс-секретарь PPA. Лойде не ответила на вопрос, во сколько могло бы обойтись упомянутое требование со стороны нефтяных трейдеров, если бы разрешение было аннулировано.

Natura 2000 - это сеть природоохранных территорий на территории Европейского Союза. Сеть включает как наземные, так и морские охраняемые территории.

Хотя инспекторы прибыли на танкер в полдень 9 февраля, танкеры не начали перекачку даже к семи вечера. «Инспекторы все еще на борту. Ожидают начала перезагрузки. Документы уже проверены», - прокомментировала около семи вечера Агни Калдма из Министерства окружающей среды. Как правило, инспекторы не занимаются такими проверками.