«Попахивает коррупцией»: жителя Ласнамяэ насторожила внезапная установка запрещающих парковку знаков

Так, проживающий в столичном районе Ласнамяэ Эдуард столкнулся с тем, что в один прекрасный день он больше не смог припарковать свой автомобиль на привычном месте, поскольку власти решили установить на обочине дороги запрещающие остановку и стоянку знаки.

«По обочине дороги раньше всегда годами парковались машины и никому не мешали, но где-то полгода назад там рядышком открыли платную парковку и вскоре влепили знаки, что парковка и остановка запрещены. Даже какие-то отписки под лобовые стекла положили, - сообщил он. – Попахивает, конечно, коррупцией все это дело. Но я бы хотел послушать версию городских властей». Как уточнил Эдуард, речь шла об отрезке улицы Лийкури, что рядом с магазином Maxima Smuuli.

Обнаруженное под дворником автомобиля уведомление. ФОТО: Фото читателя.

«И дураку понятно, что это частная парковка заинтересована в том, чтобы рядом с ней не было возможности бесплатно парковаться», - заключил он.

Как сообщил в своем ответе заместитель старейшины Ласнамяэ по вопросам городского хозяйства Илья Шнитко, около новой парковки на улице Лийкури действительно были установлены знаки, запрещающие остановку и парковку на краю проезжей части. «Районная управа, как и частное лицо, не имеет права самовольно устанавливать знаки, регулирующие дорожное движение. Установка знаков всегда производится с разрешения Таллиннского транспортного департамента, поэтому эти знаки были также установлены после согласования с департаментом. Организованная парковка по адресу Смуули-теэ, 1 находится на частной территории, и управа не имеет отношения к этой автостоянке», - заявил он.

По словам Шнитко, причин для установки знаков было несколько: данный отрезок улицы Лийкури изначально не был предназначен для парковки, а на другой стороне улицы запрещающие остановку и парковку знаки висят на столбах уже давно. «Владелец земли предложил за свои средства привести смежную с автостоянкой полосу городской территории в порядок и сделать озеленение, которое ранее было уничтожено парковавшимися на обочине автомобилями. Управа поддержала это предложение», - сказал он.

В целом можно сказать, что парковка на таких обочинах - явление негативное, считает заместитель старейшины Ласнамяэ.

«Как правило, на таких дорогах есть небольшая техническая полоса, разделяющая асфальт и озеленение. Ширина этой полосы составляет несколько десятков сантиметров. При парковке на такой полосе водители часто заезжают на озеленение, расширяя его до полноценных нескольких метров – как и произошло на улице Лийкури. Также это несет в себе и ряд проблем. Такая самоорганизованная парковка не оборудована дорожками и тротуарами, не имеет пешеходных переходов и создает опасность для перебегающих дорогу водителей и пассажиров. Кроме того, в дождливую погоду такая парковка превращается в грязную лужу, и эта грязь разносится по дорогам», - подытожил он.