Ср, 10.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Марина Кальюранд: пять дней, которые изменили отношения Евросоюза с Россией
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Марина Кальюранд: пять дней, которые изменили отношения Евросоюза с Россией

  • Визит Борреля в Москву вызывал вопросы еще до того, как он состоялся
  • Пресс-конференция была ошибкой, Боррель должен сделать выводы
  • ЕС пора разработать реалистичную и единую стратегию в отношении России
Марина Кальюранд. ФОТО: Konstantin Sednev

Визит верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву спровоцировал много споров и эмоций, начиная с крайне неудачной пресс-конференции и заканчивая влиянием этой поездки на отношения ЕС и России. В перерывах между всем этим звучали также призывы освободить Борреля от занимаемой должности. Я следила за развитием событий с интересом и беспокойством, пару раз у меня возникало ощущение déjà vu.

Первое действие в Москве: Москва слезам не верит

Визит Борреля в Москву вызывал вопросы еще до того, как он состоялся: нужно ли все-таки ехать, правильно ли выбрано время, какова цель визита, какой сигнал он посылает России и так далее. Я вхожу в число тех, кто считает, что дипломатам необходимо общаться и что важнее правильно подобранного времени является сигнал и то, как он передается. Особенно в ситуации, когда с последнего визита Верховного представителя ЕС прошло почти четыре года, а лидеры государств-членов регулярно встречаются и с Путиным, и с Лавровым. Напомню, что менее двух лет назад президент Эстонии также встречалась с Путиным в Москве. 

Можно дождаться подходящего времени, но оно еще не гарантирует правильного послания. Боррель посетил Москву в сложное время: за отравлением Навального последовал его арест, Кремль готовится к осенним выборам в Государственную Думу и как никогда боится оппозиции, полиция жестоко избивает демонстрантов, арестованы тысячи протестующих. Сцена готова для того, чтобы Верховный представитель ЕС вышел на нее и подтвердил принципы ЕС, а также выразил поддержку Навальному, оппозиции и гражданскому обществу. К сожалению, все пошло по-другому. 

Даже если Боррель поднял все необходимые вопросы на встрече с Лавровым, крайне неудачная пресс-конференция говорила об обратном. Пресс-конференция была унизительной и оскорбительной для Борреля и Европейского союза. Я вспомнила пресс-конференцию Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году, которая была столь же катастрофической для США. Все мы знаем, что фотография красноречивее сотни пресс-релизов. На следующий день Европейская служба внешних связей опубликовала официальное сообщение о встрече Борреля и Лаврова, а также разместила в «Твиттере» фотографию, на которой Боррель несет цветы к месту убийства Бориса Немцова. Но это не отменило пресс-конференцию. Весь мир увидел, насколько неуверенным был Боррель, как он колебался и позволял унижать себя, а также как Лавров буквально в прямом смысле переехал его. 

По своему опыту знаю, насколько сложно находиться на пресс-конференции, на которой задают враждебные вопросы и ожидают, что ты оступишься. Хорошего дипломата отличают по его способности сохранять хладнокровие в сложной ситуации, быть быстрым и точным, отвечать на удар ударом и не подставлять вторую щеку. Москва слезам не верит и Москва не терпит слабых. 

На одной из первых встреч в Москве один из заместителей министра иностранных дел России сказал мне, что ему очень жаль, что Эстония отправила в Москву еще одного посла-женщину, с которой нельзя пить водку и ругаться матом. Это была шутка, но в каждой шутке есть доля правды. В России уважают тех, кто постоит за себя - будь то мужчины или женщины. Ради справедливости должна сказать, что меня никогда не заставляли пить водку в России и не сквернословили в моем присутствии. 

Еще по своему опыту я знаю, насколько Лавров сложный партнер. Я, наверное, последний министр иностранных дел Эстонии, встречавшийся с Лавровым. Это произошло в сентябре 2015 года, во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда утром того же дня стало известно, что Эстон Кохвер освобожден. Камень упал с плеч, но все же я должна была быть готова ко всевозможным сюрпризам, вопросам, мнениям. Если бы мне нужно было сегодня описать нашу встречу, то я бы сказала, что она напоминала пинг-понг (или бадминтон): быстрая, точная и беспощадная игра, в которой противник использует каждую твою ошибку. В конце встречи мы оба подготовили пресс-сообщения. Прочитала тот пресс-релиз, который подготовил МИД России, и удивилась: действительно ли мы были на одной встрече? Настолько наши пресс-релизы были разными. 

К сожалению, Боррель показал себя в Москве слабым дипломатом.

Второе действие в интернете: вмешательство генерала 

В субботу на почту всех депутатов Европарламента было отправлено электронное письмо от европарламентария Рихо Терраса с просьбой поставить подпись под его письмом президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором от требовал отставки Борреля. Терраса поддержал Мадисон, единственный депутат Европарламента от Эстонии. В общей сложности письмо поддержала одна десятая часть (да, только 10%) депутатов Европарламента. Почему так мало? Могу ответить за себя. 

Во-первых, письмо содержало ложные утверждения, например, о том, что Боррель поехал в Россию по собственной инициативе. Некоторые государства-члены выступили против визита Борреля в Москву, но большинство поддержали его. Во-вторых, с этим письмом была какая-то спешка, что не давало возможности выслушать объяснения Борреля. Было же известно, что Боррель появится в Европарламенте через несколько дней и даже убийца имеет право защищаться перед судом присяжных. В-третьих, это было очередное письмо Восточной Европы, к которому присоединились несколько западных европейцев. Я не знаю, было ли это намеренно или не хватило времени, чтобы убедить западных европейцев, но факт в том, что ЕС не нужны новые письма, разделяющие нас на восток и запад, на новых и старых. Особенно в вопросах России, где разрыв между западом и востоком и так разительный. 

Было непонятно, к чему так спешить с этим письмом. Ведь Террас должен был знать по предыдущей должности, что для достижения цели действия должны быть хорошенько продуманы. Нужно подготовить почву и найти сторонников.

И самое главное: я не согласна, что отставка Борреля — это сейчас необходимый и правильный шаг. Конструктивная критика нужна, но чего мы добьемся отставкой Борреля? Визит в Москву останется для Борреля болезненным напоминанием до конца его срока. Это вселяет надежду, что он не повторит ту же ошибку. 

Третье действие в Брюсселе: своих не оставляют на поле боя, даже если они совершили серьезные ошибки

Во вторник Боррель выступил перед Европарламентом и ответил на вопросы. Для разминки в воскресенье он опубликовал пост в блоге, в котором изложил свое видение визита в Москву и встречи с Лавровым. В защиту Борреля выступили Европейская служба внешних связей и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во вторник перед Европарламентом стоял совсем другой человек, нежели в Москве. Должна признать, что я давно не слышала столь объективной оценки России от лидеров ЕС. Я приведу несколько примеров: Россия — это не современная демократия, Россия видит экзистенциальную угрозу в (либеральной) демократии, Россия все больше противостоит Европе, геополитический выбор России вызывает беспокойство, Россия не соблюдает права человека, Россия подавляет оппозицию и так далее. 

Я не знаю, сколько искренности и сколько политического рассчета было в речи Борреля. Вызывает тревогу то, что он не счел нужным признавать свое неудавшееся выступление на пресс-конференции, а во всем винил Лаврова. Боррель наверняка завоевал бы больше симпатий, если бы справедливо оценил пресс-конференцию и проявил самокритичность. 

Большинство взявших слово депутатов Европарламента были конструктивно критичны, лишь пара консерваторов требовали отставки Борреля. Прозвучали две мысли. Во-первых, пресс-конференция была ошибкой, из которой Боррель, надеюсь, сделал свои выводы. Во-вторых, ЕС пора разработать реалистичную, объективную и последовательную стратегию для России. 

Эпилог: очко проиграно, но игру все еще можно повернуть в нашу пользу

(Дружеская) встреча ЕС-Россия/Боррель-Лавров закончилась со счетом 1:0 в пользу России. Также Россия получила пропагандистский аргумент. Любой, кто знает Россию, подтвердит, насколько успешна Россия в пропагандистских и информационных войнах. Можно предположить, что в России будут с интересом и удовольствием наблюдать за результатами визита. 

Визит Борреля очень ясно показал настоящее лицо России даже тем, кто до сих пор наивно полагал, что Россию можно изменить с помощью красивых слов. В этом смысле даже хорошо, что пресс-конференция прошла так, как прошла. Это был холодный душ не только для Борреля, но и для всего Европейского союза. Лавров насмехался над ценностями и принципами ЕС и очень четко сказал, что Россия не собирается меняться сама. Я надеюсь, что эти слова надолго запомнятся политическим деятелям ЕС, равно как и неудачная форма Борреля на пресс-конференции. 

Дальнейшее зависит от Евросоюза - сможет ли ЕС обернуть финальную игру в свою пользу, оставив России лишь одно выигранное очко. Сможет ли ЕС, наконец, объединиться и разработать сильную и единую стратегию в отношении с Россией. Условия для этого лучше, чем когда-либо. 

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