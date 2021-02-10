Марина Кальюранд: пять дней, которые изменили отношения Евросоюза с Россией

Первое действие в Москве: Москва слезам не верит

Визит Борреля в Москву вызывал вопросы еще до того, как он состоялся: нужно ли все-таки ехать, правильно ли выбрано время, какова цель визита, какой сигнал он посылает России и так далее. Я вхожу в число тех, кто считает, что дипломатам необходимо общаться и что важнее правильно подобранного времени является сигнал и то, как он передается. Особенно в ситуации, когда с последнего визита Верховного представителя ЕС прошло почти четыре года, а лидеры государств-членов регулярно встречаются и с Путиным, и с Лавровым. Напомню, что менее двух лет назад президент Эстонии также встречалась с Путиным в Москве.

Можно дождаться подходящего времени, но оно еще не гарантирует правильного послания. Боррель посетил Москву в сложное время: за отравлением Навального последовал его арест, Кремль готовится к осенним выборам в Государственную Думу и как никогда боится оппозиции, полиция жестоко избивает демонстрантов, арестованы тысячи протестующих. Сцена готова для того, чтобы Верховный представитель ЕС вышел на нее и подтвердил принципы ЕС, а также выразил поддержку Навальному, оппозиции и гражданскому обществу. К сожалению, все пошло по-другому.

Даже если Боррель поднял все необходимые вопросы на встрече с Лавровым, крайне неудачная пресс-конференция говорила об обратном. Пресс-конференция была унизительной и оскорбительной для Борреля и Европейского союза. Я вспомнила пресс-конференцию Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году, которая была столь же катастрофической для США. Все мы знаем, что фотография красноречивее сотни пресс-релизов. На следующий день Европейская служба внешних связей опубликовала официальное сообщение о встрече Борреля и Лаврова, а также разместила в «Твиттере» фотографию, на которой Боррель несет цветы к месту убийства Бориса Немцова. Но это не отменило пресс-конференцию. Весь мир увидел, насколько неуверенным был Боррель, как он колебался и позволял унижать себя, а также как Лавров буквально в прямом смысле переехал его.

По своему опыту знаю, насколько сложно находиться на пресс-конференции, на которой задают враждебные вопросы и ожидают, что ты оступишься. Хорошего дипломата отличают по его способности сохранять хладнокровие в сложной ситуации, быть быстрым и точным, отвечать на удар ударом и не подставлять вторую щеку. Москва слезам не верит и Москва не терпит слабых.