Марина Кальюранд: пять дней, которые изменили отношения Евросоюза с Россией

Еще по своему опыту я знаю, насколько Лавров сложный партнер. Я, наверное, последний министр иностранных дел Эстонии, встречавшийся с Лавровым. Это произошло в сентябре 2015 года, во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда утром того же дня стало известно, что Эстон Кохвер освобожден. Камень упал с плеч, но все же я должна была быть готова ко всевозможным сюрпризам, вопросам, мнениям. Если бы мне нужно было сегодня описать нашу встречу, то я бы сказала, что она напоминала пинг-понг (или бадминтон): быстрая, точная и беспощадная игра, в которой противник использует каждую твою ошибку. В конце встречи мы оба подготовили пресс-сообщения. Прочитала тот пресс-релиз, который подготовил МИД России, и удивилась: действительно ли мы были на одной встрече? Настолько наши пресс-релизы были разными.
К сожалению, Боррель показал себя в Москве слабым дипломатом.
Второе действие в интернете: вмешательство генерала
В субботу на почту всех депутатов Европарламента было отправлено электронное письмо от европарламентария Рихо Терраса с просьбой поставить подпись под его письмом президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором от требовал отставки Борреля. Терраса поддержал Мадисон, единственный депутат Европарламента от Эстонии. В общей сложности письмо поддержала одна десятая часть (да, только 10%) депутатов Европарламента. Почему так мало? Могу ответить за себя.
Во-первых, письмо содержало ложные утверждения, например, о том, что Боррель поехал в Россию по собственной инициативе. Некоторые государства-члены выступили против визита Борреля в Москву, но большинство поддержали его. Во-вторых, с этим письмом была какая-то спешка, что не давало возможности выслушать объяснения Борреля. Было же известно, что Боррель появится в Европарламенте через несколько дней и даже убийца имеет право защищаться перед судом присяжных. В-третьих, это было очередное письмо Восточной Европы, к которому присоединились несколько западных европейцев. Я не знаю, было ли это намеренно или не хватило времени, чтобы убедить западных европейцев, но факт в том, что ЕС не нужны новые письма, разделяющие нас на восток и запад, на новых и старых. Особенно в вопросах России, где разрыв между западом и востоком и так разительный.
Было непонятно, к чему так спешить с этим письмом. Ведь Террас должен был знать по предыдущей должности, что для достижения цели действия должны быть хорошенько продуманы. Нужно подготовить почву и найти сторонников.
И самое главное: я не согласна, что отставка Борреля — это сейчас необходимый и правильный шаг. Конструктивная критика нужна, но чего мы добьемся отставкой Борреля? Визит в Москву останется для Борреля болезненным напоминанием до конца его срока. Это вселяет надежду, что он не повторит ту же ошибку.
Третье действие в Брюсселе: своих не оставляют на поле боя, даже если они совершили серьезные ошибки