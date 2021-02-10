В Батарейной тюрьме начнут проводить экскурсии

По словам руководителя Эстонского архитектурного центра Рауля Ярга, здание крепости является одним из самых поразительных на береговой линии Таллинна. «До начала масштабных работ по преобразованию крепостного комплекса любители истории и архитектуры могут ознакомиться с его красочной биографией», - сказал Ярг. Также в феврале начнут проводить экскурсии в Горхолл и на Балтийскую мануфактуру.

Строительство морской крепости началось в 1829 году, когда российский император Николай I утвердил план обороны Таллинна. На его основе вокруг Таллинна была создана оборонная зона, в которую вошел и мощный форт Каларанна со стенами почти двухметровой толщины. К середине XIX века укрепление утратило военное значение, а комплекс зданий был преобразован в казармы, где одновременно могли разместить несколько тысяч солдат. После Освободительной войны в казармах был создан изолятор временного содержания, а здание прозвали Батарейной тюрьмой. Новейшая история строений и самые интересные истории, которыми гиды поделятся с участниками экскурсии, также связаны с тюремным периодом.

Сегодня развитием Батарейной крепости занимается US Real Estate OÜ, в планах которого превратить здание и территорию в новое приморское сердце столицы с коммерческими помещениями, квартирами, магазинами, ресторанами и развлекательными заведениями.