EVEA: условия компенсации зарплат в Харьюмаа и Ида-Вирумаа несправделивы

EVEA в адресованном министру здоровья и труда, министру финансов, министру предпринимательства и ИТ и совету Кассы страхования от безработицы обращении указывает на проблемы, в том числе неправильно, по мнению предпринимателей, выбранную категорию госпомощи, которая в некоторых случаях на три года препятствует получению не связанных с кризисом COVID-19 субсидий по развитию.

В EVEA отмечают, что компенсацию по зарплате выплачивают в приоритетном порядке в качестве помощи низкого значения, а на связанные с COVID-19 меры помощи переходят после того, как будет заполнена квота предпринимателя на получение помощи низкого значения, то есть 200 000 евро на три года.

Кроме того, по сообщению EVEA, предпринимателей беспокоят привязка компенсации к основной сфере деятельности за позапрошлый финансовый год; не учитывающиеся второстепенные сферы деятельности, пострадавшие от ограничений; запрет на исправление налоговых деклараций; имеющее обратную силу условие отсутствия налоговых задолженностей; и условие учитывать только налоги с работников с трудовым договором.

По словам вице-президента EVEA Марины Каас, это очередная преследующая благородную цель программа кризисной помощи, условия которой не учитывают реальное положение целевой группы, из-за чего помощь остается недоступной для многих пострадавших от ограничений предпринимателей.

Она добавила, что нынешних проблем удалось бы избежать, если бы в создании меры помощь участвовали представительские организации целевых групп. «Надеемся, что новое правительство сделает нормой основательные консультации по мерам кризисной помощи с получателями помощи», - сказала Каас.