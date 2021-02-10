Имена, телефоны, адреса: данные тысяч клиентов эстонского э-магазина утекли в сеть

Ядовитое вещество

Однако речь идет о ядовитом веществе, которое может вызвать рвоту, расстройство желудка, повреждение внутренних органов и смерть. Врачи и ученые не советуют употреблять MMS, поскольку нет доказательств о положительном влиянии на здоровье.

На сайте Департамента лекарств указано, что под именем MMS продают растворы хлорид натрия и лимонной кислоты. При их смешивании возникает химическая реакция, в результате которой возникает диоксид хлора.

Департамент подчеркивает, что MMS не лечит болезни. Сейчас Mineral Garden продает хлорид натрия в качестве средства для полоскания рта. «Продающийся в виде концентрата раствор NaClO2 в 23-процентной концентрации опасен для здоровья человека. Таким образом, в качестве концентрата его ни в коем случае нельзя использовать, а при обращении с ним, разведении нужно обязательно пользоваться средствами индивидуально защиты», - ответила главный специалист отдел безопасности химикатов Департамента здоровья Аннемари Линно.

Диоксид хлора действует при уничтожении микробов и его используют в качестве отбеливателя, дезинфекции крепких поверхностей, а так же для очистки воды в условиях, когда доступность питьевой воды является проблемой.

Научно лечебные свойства диоксида хлора не доказаны. Продукт не предусмотрен в качестве лекарства или для использования в виде пищевой добавки, и неправильное его использование опасно.

Пропагандисты MMS советуют использовать вещество вместе с диметилсульфоксидом, то есть с DMSO, который также можно найти в перечне товаров магазина.

Кукушкин утверждает, что сейчас ее сайт не продает ни одного запрещенного товара, поскольку хлорид натрия предлагается в э-магазине в качестве средства для полоскания рта.

Эксперт: небрежность на сайте несет очень большой риск безопасности

Йоозеп Сандер Юхансон. ФОТО: ria

Эксперт по инфопространству CERT-EE Йоозеп Сандер Юхансон сказал, что утечка данных в таких объемах, как это произошло на сайте Mineral Garden, скорее редкий случай. Он объяснил, что люди должны добавлять на сайты разные плагины, которые обычно не нужны. К тому же, мало кто знакомится с инструкциями: «Кроме того, многие не обновляют свои системы внутреннего администрирования с достаточной регулярностью. Все это вместе создает ситуацию, при которой на популярных платформах, как, например, WordPress и Drupal невероятно часто происходят утечки данных».

Эксперт по инфопространству добавил, что небрежно выбранный плагин, с сутью которого недостаточно ознакомились или добавили в спешке, а в дальнейшем не обновляли, является очень большим риском безопасности для сайта: «Новые пробелы в безопасности обнаруживаются каждый день, и мы видим, что первые попытки их использовать возникают примерно через пару дней».

Юхансон отметил, что если работа по созданию страницы ведется с нарушениями, то определенные файлы или ящики со временем оказываются открытыми.

«Причиной может быть ошибка разработчика или мнение собственника сайта, что никто не найдет административную страницу сайта, где хранятся потенциально чувствительные данные, - сказал он. - Взломщики используют автоматику, чтобы картировать весь сайт и все те страницы, и без ограничения для входа они никак не защищены».

Он сказал, что если на сайте используемые данные хранятся недостаточно безопасно и осторожно, то там вероятнее всего имеются и другие недостатки.

В случае утечки данных собственник сайта обязан сообщить в Инспекцию защиты данных о том, что точно произошло, и что предпринято для защиты личных данных. Советник инспекции Сигне Хейберг отметил, что обработчик данных отвечает перед всеми теми людьми, чьи данные он обрабатывает: «Это означает, что обработчик данных должен использовать все известные ему и доступные средства, что как можно быстрее прекратить атаку на приватность людей».