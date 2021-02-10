Йогу и пилатес больше не считают видами спорта с высоким риском заражения

Контактными тренировками или тренировками с высоким риском заражения считаются прежде всего занятия спортом, где занимаются контактно или на расстоянии менее двух метров между двумя или более людьми.

По-прежнему к видам спорта с высоким риском заражения относят карате, борьбу, бокс, дзюдо и различные групповые виды спорта. После изменения распоряжения баскетбол, волейбол, футбол, бейсбол, флорбол и хоккей с шайбой, которые ранее классифицировались как виды деятельности с низким уровнем риска, также считаются тренировками с высоким риском заражения.

Согласно новому распоряжению, контактной деятельностью или деятельностью с высоким риском считаются игра на духовых инструментах, хоровое пение, танцы, любительские театры и дополнительное обучение, связанное с оказанием индивидуальных услуг. К деятельности с низким риском заражения, например, отнесли теоретические занятия, художественные кружки и языковые курсы. Бесконтактной деятельностью считается та, которой не сопутствует близкий контакт или значительное увеличение интенсивности дыхания.