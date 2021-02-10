Ср, 10.02.2021
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Калле Лаанет
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Йогу и пилатес больше не считают видами спорта с высоким риском заражения

Пилатес. ФОТО: Poppy Jakes Photography / SWNS/Poppy Jakes Photography / SWNS

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно изменил распоряжение об условиях занятий спортом, тренировках и другой деятельности по интересам в помещениях. Теперь йога и пилатес больше не считаются контактной деятельностью или деятельностью с высоким риском заражения, пишет Postimees.

Контактными тренировками или тренировками с высоким риском заражения считаются прежде всего занятия спортом, где занимаются контактно или на расстоянии менее двух метров между двумя или более людьми.

По-прежнему к видам спорта с высоким риском заражения относят карате, борьбу, бокс, дзюдо и различные групповые виды спорта. После изменения распоряжения баскетбол, волейбол, футбол, бейсбол, флорбол и хоккей с шайбой, которые ранее классифицировались как виды деятельности с низким уровнем риска, также считаются тренировками с высоким риском заражения.

Согласно новому распоряжению, контактной деятельностью или деятельностью с высоким риском считаются игра на духовых инструментах, хоровое пение, танцы, любительские театры и дополнительное обучение, связанное с оказанием индивидуальных услуг. К деятельности с низким риском заражения, например, отнесли теоретические занятия, художественные кружки и языковые курсы. Бесконтактной деятельностью считается та, которой не сопутствует близкий контакт или значительное увеличение интенсивности дыхания.

Согласно обновленному распоряжению, контактные виды спорта или деятельность с высоким риском в исключительных случаях могут считаться неконтактной деятельностью или деятельностью с небольшим риском, если спортивная федерация разработала меры по снижению рисков, включая определенные действия до и после тренировки, такие как проветривание помещений, рассредоточение людей и избегание контактов с разными группами. Те же меры должны соблюдаться во время тренировки и они должны соответствовать инструкциям Министерства культуры и Департамента здоровья.

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