Кийк: не ждите "Спутника", он придет не скоро, вакцинируйтесь тем, что есть

Анна-Мари Хярма рассказала, что в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа ситуация стабилизировалась, но в других регионах виден резкий рост. Резко увеличилось количество заболевших молодых людей, которые заражаются в школе и дома. Пожилые люди чаще всего заражаются в домах попечения и в больницах.

Танель Кийк коснулся темы вакцинации, отметив, что она идет по мере возможностей. Он уточнил, что все три вакцины, прибывшие в Эстонию, одинаково эффективны и помогают избежать тяжелого течения болезни и смерти. Также он отметил, что многие говорят о "Спутнике", но российская вакцина еще даже не рассматривается на предмет выдачи лицензии, поскольку заявление не подано. Он призвал не ждать альтернативы, а вакцинироваться тем, что уже есть.

Урмас Суле объяснил, что больницы работают по планам. Сейчас ситуация стабильная, но если рост госпитализированных продолжится, система не справится.

Мярт Вольмер напомнил, что скоро школьные каникулы и многие захотят куда-то поехать. Он призвал не делать этого, поскольку в поездке крайне велик риск заражения мутировавшими штаммами, в каждой стране свои правила и можно застрять в карантине. Не говоря уже о разном уровне больниц, в которые можно попасть.