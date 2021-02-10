В 13.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, которые расскажут о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии.