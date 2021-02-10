Опрос ⟩ Кто из эстонских политиков считает Covid-вакцину ядом, а кто предпочитает "Спутник V"?

Категорически против вакцины от Covid-19 Калле Грюнталь и Уно Каскпейт; вероятно, также не станет вакцинироваться Анти Пооламетс.

«Известно, что на разработку вакцины уходит много времени. Испытания и результаты испытаний - это работа не на один год, а это значит, что мы не знаем всех побочных эффектов и их последствий - например, для беременных», - обосновал свою позицию Грюнталь.

На вопрос, что может быть ключом к прекращению пандемии вместо вакцины, Грюнталь ответил, что в настоящее время нет вызывающих доверие данных о фактическом количестве смертей от коронавируса, поскольку тесты на коронавирус являются сверхчувствительными.

Уно Каскпейт, по его собственным словам, не согласен вводить себе никакую отраву. «Как действует эта вакцина? Это совершенно новая вещь. Я лучше пас и буду надеяться, что не заражусь вирусом. В большие компании я и так не суюсь», - сказал Каскпейт, специалист по погранохране.

Откуда взялось убеждение, что вакцина - это яд? "Она же новая. Я не какой-то там подопытный кролик", - ответил Каскпейт.

Консерваторы будут решать в текущем режиме

Анти Пооламетс также признался, что скорее всего не станет делать прививок и попытается уберечь себя другими способами. Но окончательно на данный момент он еще не определился.

«Я уже был на карантине и смирился с возможностью переболеть», - сказал Пооламетс, котороый в общем и целом относится к вакцинам «научно и объективно». Он добавил: «Например, доктор Маргус Пунаб считает вакцину против гриппа неэффективной и не использует ее».

Еще один челн EKRE Хелле-Мооника Хельме пообещала принять решение о вакцинации в текущем режиме. От каких условий будет зависеть это решение? «Как говорит обычный человек, чтобы это было максимально безопасно для здоровья. Я считаю, что это самое важное для всех людей, которым приходится принимать такие решения».

Также не принял окончательного решения Пауль Пуустусмаа. «Если появится возможность, то, прежде чем принять решение, буду исходить из того, как и каким образом такая возможность возникла. В зависимости от источника я могу решить, делать ли вакцинацию. В то же время я не отношусь к вакцинации скептически», - ответил он.

Марту Хельме уже предлагали вакцину

Бывший министр внутренних дел и председатель EKRE Март Хельме через своего семейного врача получил возможность пройти вакцинацию в силу возраста (71 год), но отказался. Однако он подчеркнул, что не является противником вакцины - просто не хотел или не видел необходимости быть очередным «элитным вакцинированным».