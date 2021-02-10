Ср, 10.02.2021
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Март Хельме
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Опрос ⟩ Кто из эстонских политиков считает Covid-вакцину ядом, а кто предпочитает "Спутник V"?

Riigikogu aseesimeeste valmine. ФОТО: Mihkel Maripuu

В начале февраля член Партии реформ Юрген Лиги заявил в социальных сетях, что в разговоре с Айваром Кокком и одним депутатом от EKRE он оказался единственным из троих, кто верит в силу коронавакцины и информирован о ней. Чтобы выяснить отношение политиков, Postimees провел опрос среди 101 депутата парламента и 15 министров. Отказ от коронавакцины подтвердили лишь несколько членов фракции EKRE.

Категорически против вакцины от Covid-19 Калле Грюнталь и Уно Каскпейт; вероятно, также не станет вакцинироваться Анти Пооламетс.

«Известно, что на разработку вакцины уходит много времени. Испытания и результаты испытаний - это работа не на один год, а это значит, что мы не знаем всех побочных эффектов и их последствий - например, для беременных», - обосновал свою позицию Грюнталь.

На вопрос, что может быть ключом к прекращению пандемии вместо вакцины, Грюнталь ответил, что в настоящее время нет вызывающих доверие данных о фактическом количестве смертей от коронавируса, поскольку тесты на коронавирус являются сверхчувствительными.

Уно Каскпейт, по его собственным словам, не согласен вводить себе никакую отраву. «Как действует эта вакцина? Это совершенно новая вещь. Я лучше пас и буду надеяться, что не заражусь вирусом. В большие компании я и так не суюсь», - сказал Каскпейт, специалист по погранохране.

Откуда взялось убеждение, что вакцина - это яд? "Она же новая. Я не какой-то там подопытный кролик", - ответил Каскпейт.

Консерваторы будут решать в текущем режиме

Анти Пооламетс также признался, что скорее всего не станет делать прививок и попытается уберечь себя другими способами. Но окончательно на данный момент  он еще не определился.

«Я уже был на карантине и смирился с возможностью переболеть», - сказал Пооламетс, котороый в общем и целом относится к вакцинам «научно и объективно». Он добавил: «Например, доктор Маргус Пунаб считает вакцину против гриппа неэффективной и не использует ее».

Еще один челн EKRE Хелле-Мооника Хельме пообещала принять решение о вакцинации в текущем режиме. От каких условий будет зависеть это решение? «Как говорит обычный человек, чтобы это было максимально безопасно для здоровья. Я считаю, что это самое важное для всех людей, которым приходится принимать такие решения».

Также не принял окончательного решения Пауль Пуустусмаа. «Если появится возможность, то, прежде чем принять решение, буду исходить из того, как и каким образом такая возможность возникла. В зависимости от источника я могу решить, делать ли вакцинацию. В то же время я не отношусь к вакцинации скептически», - ответил он.

Марту Хельме уже предлагали вакцину

Бывший министр внутренних дел и председатель EKRE Март Хельме через своего семейного врача получил возможность пройти вакцинацию в силу возраста (71 год), но отказался. Однако он подчеркнул, что не является противником вакцины - просто не хотел или не видел необходимости быть очередным «элитным вакцинированным».

«Я посоветовал использовать эту дозу в чьей-либо экстренной ситуации, потому что считаю, что рано или поздно весь Рийгикогу будет вакцинирован. Семейный врач сказал, что получил 36 доз. Я подумал, что это так мало, и я лучше буду надеяться и ждать, когда вакцинируют Рийгикогу», - объяснил Хельме. 

Стальнухин предпочитает "Спутник"

Хотя самые большие противники вакцин сидят в Консервативной народной партии, преобладают среди них все же народные избранники, согласные пройти вакцинацию.

В остальных фракциях картина довольно четкая. Марек Юргенсон из Центристской партии был обеспокоен тем, что AstraZeneca, которая только что была одобрена в Европе, неэффективна против южноафриканской мутации, но в целом он оказался в лодке сторонников вакцины.

Хотя товарищ Юргенсона по партии Михаил Стальнухин также готов к вакцинации, он скептически относится ко всем трем вакцинам, разрешенным Европейским агентством по лекарственным средствам - AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna - и предпочитает вакцину своих восточных соседей Sputnik V, которые еще не подавали заявку на разрешение на продажу в Европе.

Примерно то же направление взял Пеэтер Эрнитс (EKRE), отвечая на вопрос, какую вакцину из используемых в Эстонии он предпочтет.  "Можно было бы ответить подробно, но не буду. Но почему вы не добавили в этот ряд и другие очень эффективные вакцины, существующие в мире?» - спросил Эрнитс.

Члены Рийгикогу и министры, подтвердившие свою готовность к вакцинации: 

EKRE - Мерри Аарт, Март Хельме*, Урмас Рейтельманн, Яак Валге, Рихо Брейвель, Хенн Пыллуаас, Пеэтер Эрнитс

Центристская партия - Дмитрий Дмитриев, Марика Туус-Лауль, Мартин Репински, Марек Юргенсон, Мария Юферева-Скуратовски, Андрей Коробейник, Тынис Мёльдер, Виктор Васильев, Таави Аас, Тармо Тамм, Керсти Сарапуу, Ааду Муст, Юри Ратас, Михаил Стальнухин**, Пеэтер Рахнель, Марко Шорин, Кристиан Яани, Наталья Маллеус, Яак Ааб, Яанус Карилайд, Танель Кийк, Эва-Мария Лийметс

Партия реформ - Марко Торм, Ханно Певкур, Юрген Лиги, Аннели Аккерманн, Кристен Михал, Мати Райдма, Валдо Рандпере, Тоомас Ярвеоя, Марис Лаури, Мадис Миллинг, Калле Лаанет, Юри Яансон, Андрес Сутть, Сигне Киви, Ынне Пиллак, Маргит Сутроп, Урве Тийдус, Тоомас Кивимяги, Иви Эенмаа, Сигне Рийсало, Март Вырклаэв, Йоко Алендер, Андрус Сеэме.

Отечество - Свен Сестер, Тармо Круузимяэ, Андрес Метсоя, Райво Э. Тамм, Урмас Рейнсалу, Виктория Ладынская-Кубитс, Айвар Кокк

Социал-демократическая партия - Евгений Осиновский, Ивари Падар, Эдуард Одинец, Яак Юске, Лаури Ляэнеметс, Рийна Сиккут, Раймонд Кальюлайд, Хельмен Кютт

* - Март Хельме изначально отказался, но потому, что не хотел быть в числе элитно вакцинированных. В будущем на вакцинацию согласен.

** - Михаил Стальнухин скептически относится к разрешенным вакцинам и предпочитает Sputnik V. 

Не определились: Пауль Пуустусмаа, Хелле-Мооника Хельме

Скорее не позволить сделать себе прививку: Анти Пооламетс

Точно не будет вакцинироваться: Уно Каскпейт, Калле Грюнталь

Политики не требовательны

Остальные политики уже более явно верят в вакцину, в том числе Айвар Кокк, в чьей готовности вакцинироваться Юрген Лиги усомнился в своем недавнем посте в социальных медиа.

«Поскольку я недавно перенес коронавирус, в ближайшее время мне не потребуется вакцинация, но я полностью поддерживаю вакцинацию», - подтвердил заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу.

Для большинства респондентов не имеет значения, какая из уже разрешенных вакцин будет им введена - они доверяют семейному врачу и другим экспертам. Как сказал член "Отечества" Тармо Круузимяэ: «Это же не кондитерский магазин, чтобы выбирать». 

Однако у некоторых депутатов все же есть определенные предпочтения. Например, социал-демократ Рийна Сиккут при возможности выбрала бы новую вакцину на основе мРНК - Pfizer или Moderna, но согласна с любой вакциной, выбранной ее семейным врачом. Валдо Рандпере также выбрал бы одну из этих двух. 

Вакцина Pfizer/BioNTech - явное первое предпочтение как для Натальи Маллеус, так и для Пеэтера Рахнеля (оба - Центристская партия). Яак Валге (EKRE) предпочитает так называемую вакцину старой школы от AstraZeneca.

Центрист Ааду Муст и член EKRE Урмас Рейтельманн по возможности выберут более простую в обращении и однократную вакцину. Из них быстрее всех, вероятно, выйдет на эстонский рынок американская Johnson & Johnson, которая  обещала в течение февраля подать заявку на получение разрешения на продажу в Европейское агентство по лекарственным средствам. 

Пример для подражания или выскочка?

В последние недели страсти кипели вокруг ряда случаев «элитной вакцинации», когда вакцины вне очереди доставались людям, которые не должны бы ее получать. Премьер-министр Кая Каллас пообещала уточнить план вакцинации и пересмотреть процедуру вакцинации важных для функционирования государства постов.

Кроме того, уже высказывалось мнение, что министры и члены Рийгикогу могли оказаться в первой части очереди на вакцинацию. В Соединенных Штатах, например, вакцинация политиков оправдывалась тем, что они подают пример и развеивают страхы перед вакцинацией. В опросе Postimees мнения разошлись,единой позиции внутри политических партий не обнаружилось.

По словам Яака Валге, пример в этом вопросе должны подавать врачи. «Я как популист действительно не думаю, что члены Рийгикогу и министры могут быть впереди. Мне нравится чувствовать себя равным всему обществу», - сказал историк.

Аналогичное мнение высказал Юрген Лиги: «Я согласен быть примером, но, с точки зрения оппозиции в случае с политиками мне все же нравится отказ от предпочтения, зависящего от должности».

Член Партии реформ Валдо Рандпере отметил, что в Эстонии термины «пример» и «толкание в очереди» стали путаться.

Он объяснил: «Соединенные Штаты могут быть хорошим примером ранней вакцинации политиков, но еще лучшим примером является Израиль, где премьер-министр получил первую инъекцию перед камерами. Это был пример, но также и награда для израильского правительства за то, что оно предоставило своей стране столько вакцин, что к концу марта вакцинацию там должны пройти 60 процентов населения. Если бы эстонское правительство могло предложить такой же темп вакцинации, не было бы проблем с тем, что кто-то из политиков вакцинировался в приоритетном порядке. При нынешних темпах вакцинации к концу марта Эстония, скорее, достигнет 6 процентов, и в этом свете приоритетна вакцинация политиков была бы катастрофой в области пиара». 

По мнению нескольких министров (министр государственного управления Яак Ааб, министр обороны Калле Лаанет), примером со стороны политиков может быть не столько ранняя вакцинация, сколько ношение маски и сохранение социальной дистанции.

Также была подчеркнута необходимость большего количества выступлений. «Политики должны ясно дать понять своим избирателям и обществу в целом, что вакцинации следует доверять и что она спасет жизни», - сказал Свен Сестер («Отечество»). 

Социал-демократ Эдуард Одинец также заявил, что политики могли бы больше говорить о вакцинации, но должны быть очень осторожны со своими сообщениями и использовать факты, которые были проверены и доказаны учеными. 

Сторонников элитной вакцинации министров хватает

Депутат со стажем Иви Ээнмаа (Партия реформ), которая вернулась в парламент после смены правительства, убеждена, как и некоторые ее коллеги, что вакцинация министров должна быть обязательной. 

"В Эстонии приняты и широко распространены равные права для всех и каждого, но забывается другая сторона медали - ответственность. Наряду с медицинскими работниками, учителями, полицейскими, спасателями или так называемыми «работниками передовой» члены правительства и другие высокопоставленные должностные лица несут особую ответственность перед своей страной и своим народом. Людей, работающих на таких должностях, нужно вакцинировать, а не глумиться над ними, как у нас принято", - сказала Ээнмаа. 

По мнению консерватора Пауля Пуустусмаа и социал-демократа Рийны Сиккут, план вакцинации должен был заранее предусмотреть проблемы, связанные с министрами.

"Мне трудно представить, как премьер-министр или, например, министр иностранных дел, которому, вероятно, придется присутствовать на международных встречах после возобновления поездки, не поедет, потому что их очередь на вакцинацию не подошла, а зарубежная страна не пускает пассажиров без паспорта вакцинации», - сказала Сиккут. 

Она добавила: «Если же достигнута договоренность начать с работников передовой и групп риска, то политиков нельзя будет принимать вне очереди - вакцина будет вводиться тем, кто находится в группе риска, некоторые из которых также являются политиками, а остальные будут ждать своей очереди.

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