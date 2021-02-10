Опрос ⟩ Кто из эстонских политиков считает Covid-вакцину ядом, а кто предпочитает "Спутник V"?

Хотя самые большие противники вакцин сидят в Консервативной народной партии, преобладают среди них все же народные избранники, согласные пройти вакцинацию.
В остальных фракциях картина довольно четкая. Марек Юргенсон из Центристской партии был обеспокоен тем, что AstraZeneca, которая только что была одобрена в Европе, неэффективна против южноафриканской мутации, но в целом он оказался в лодке сторонников вакцины.
Хотя товарищ Юргенсона по партии Михаил Стальнухин также готов к вакцинации, он скептически относится ко всем трем вакцинам, разрешенным Европейским агентством по лекарственным средствам - AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna - и предпочитает вакцину своих восточных соседей Sputnik V, которые еще не подавали заявку на разрешение на продажу в Европе.
Примерно то же направление взял Пеэтер Эрнитс (EKRE), отвечая на вопрос, какую вакцину из используемых в Эстонии он предпочтет. "Можно было бы ответить подробно, но не буду. Но почему вы не добавили в этот ряд и другие очень эффективные вакцины, существующие в мире?» - спросил Эрнитс.
Члены Рийгикогу и министры, подтвердившие свою готовность к вакцинации:
EKRE - Мерри Аарт, Март Хельме*, Урмас Рейтельманн, Яак Валге, Рихо Брейвель, Хенн Пыллуаас, Пеэтер Эрнитс
Центристская партия - Дмитрий Дмитриев, Марика Туус-Лауль, Мартин Репински, Марек Юргенсон, Мария Юферева-Скуратовски, Андрей Коробейник, Тынис Мёльдер, Виктор Васильев, Таави Аас, Тармо Тамм, Керсти Сарапуу, Ааду Муст, Юри Ратас, Михаил Стальнухин**, Пеэтер Рахнель, Марко Шорин, Кристиан Яани, Наталья Маллеус, Яак Ааб, Яанус Карилайд, Танель Кийк, Эва-Мария Лийметс
Партия реформ - Марко Торм, Ханно Певкур, Юрген Лиги, Аннели Аккерманн, Кристен Михал, Мати Райдма, Валдо Рандпере, Тоомас Ярвеоя, Марис Лаури, Мадис Миллинг, Калле Лаанет, Юри Яансон, Андрес Сутть, Сигне Киви, Ынне Пиллак, Маргит Сутроп, Урве Тийдус, Тоомас Кивимяги, Иви Эенмаа, Сигне Рийсало, Март Вырклаэв, Йоко Алендер, Андрус Сеэме.
Отечество - Свен Сестер, Тармо Круузимяэ, Андрес Метсоя, Райво Э. Тамм, Урмас Рейнсалу, Виктория Ладынская-Кубитс, Айвар Кокк
Социал-демократическая партия - Евгений Осиновский, Ивари Падар, Эдуард Одинец, Яак Юске, Лаури Ляэнеметс, Рийна Сиккут, Раймонд Кальюлайд, Хельмен Кютт
* - Март Хельме изначально отказался, но потому, что не хотел быть в числе элитно вакцинированных. В будущем на вакцинацию согласен.
** - Михаил Стальнухин скептически относится к разрешенным вакцинам и предпочитает Sputnik V.
Не определились: Пауль Пуустусмаа, Хелле-Мооника Хельме
Скорее не позволить сделать себе прививку: Анти Пооламетс
Точно не будет вакцинироваться: Уно Каскпейт, Калле Грюнталь
Остальные политики уже более явно верят в вакцину, в том числе Айвар Кокк, в чьей готовности вакцинироваться Юрген Лиги усомнился в своем недавнем посте в социальных медиа.
«Поскольку я недавно перенес коронавирус, в ближайшее время мне не потребуется вакцинация, но я полностью поддерживаю вакцинацию», - подтвердил заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу.