Зачем страховать квартиру, если квартирное товарищество уже застраховало весь дом?

«Важно и то, и другое, потому что страхование жилья помогает решить только возникшие внутри квартиры проблемы, а страхование квартирного товарищества покрывает понесенные за пределами квартир ущербы», - комментирует менеджер по развитию продуктов личного и имущественного страхования IIZI Пилле Плеэс. Таким образом, одно дополняет другое, и во избежание непредвиденных расходов полезно страховать и многоквартирный дом в целом, и каждую квартиру в отдельности.

Например, за восстановление или ремонт поврежденной штормом крыши многоквартирного дома солидарную ответственность несут собственники всех квартир. Если многоквартирный дом не застрахован, придется собирать деньги со всех квартир независимо от того, на каком этаже находится квартира. «Это приличные расходы, которых можно избежать», - подчеркивает Плеэс.

При страховании всего дома страховая защита распространяется только на те части дома, которые находятся в общей собственности: коридоры, лестницы, внешние стены, балконы, окна и так далее. Ущерб, нанесенный квартире, такая страховка не покрывает. При повреждении внутренней отделки квартиры, пола, потолка, а также коммуникаций страховка всего дома вам не поможет.