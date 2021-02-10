Ср, 10.02.2021
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Калле Лаанет
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  • В честь конькобежцев РФ на чемпионатах мира вместо гимна будут ставить Чайковского
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В честь конькобежцев РФ на чемпионатах мира вместо гимна будут ставить Чайковского

Конькобежцы иллюстративные. ФОТО: PETER DEJONG/AP

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром N 1 Петра Чайковского для церемоний награждения представителей сборной России по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира, пишет Newsru.

Первенства планеты по этим олимпийским видам спорта пройдут в Нидерландах в феврале и марте соответственно.

"ISU сообщил нам, что мы можем выбрать музыкальную тему сами на согласование, - рассказала РИА "Новости" исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева. - Мы обсудили разные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал".

Российские конькобежцы и шорт-трекисты на чемпионатах мира выступят под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР).

Таковы последствия двухлетнего запрета на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. Санкции были введены по инициативе Всемирного антидопингового агентства (WADA) за очередные допинговые манипуляции, поддерживаемые в России на государственном уровне, и вступили в силу в декабре после одобрения Спортивным арбитражным судом Лозанны.

"Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны", - добавила Барышева.

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