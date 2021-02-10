Графики ⟩ Ситуация с коронавирусом в Эстонии крайне шаткая

По словам координатора профилактики коронавируса в Таллинне Эстер Эпик, в столице под пристальным вниманием находятся учебные заведения, так как непрерывность обучения очень важна. В то же время она рада, что большинство школ и детсадов соблюдают все меры, чтобы не допускать распространения коронавируса. «Многие школы в ситуации с COVID-19 и сами хорошо справляются, они сумели взять под контроль распространение вируса», - отметила она.

Учителя ждут вакцину

По мнению Эпик, остановить распространение коронавируса поможет и вакцинация учителей. «Многие учителя ждут вакцинации хотя бы потому, что смогут избежать нудной изоляции», - объяснила она.

Известно, что ни одна таллиннская школа полностью не вернулась к дистанционному обучению. «Различные формы обучения комбинируются с целью рассредоточения. У нас есть пара школ, находящихся под наблюдением Департамента здравоохранения, и мы объединили свои усилия, чтобы школьная жизнь могла продолжаться», - отметила Эпик.

Ирья Лутсар хвалит жителей Эстонии за ношение масок. При этом если ношение масок значительно увеличилось, то другие меры потихоньку уходят. По словам Эпик, с учетом этого Таллинн подготовил информационные материалы как на эстонском, так и на русском языках. Прежде всего, речь идет о видеороликах о правильном использовании маски, о предотвращении массовых мероприятий и о вакцинации, которые доступны в городских информационных каналах.

В Таллинне ситуация стабильная

Эстер Эпик объяснила Postimees, что, по сравнению с последними неделями, уровень заражения в Таллинне немного снизился, но в то же время средний показатель по Эстонии вырос.

«Что касается районов Таллинна, то показатель заражения в Нымме, Кесклинне, Пирита и Кристийне на 100 000 жителей за 14 дней даже ниже, чем в среднем по Эстонии. Число инфицированных по-прежнему каждый день растет в Ласнамяэ, но их меньше, чем, например, неделю назад. Сейчас каждый день регистрируется 40–90 новых случаев заражения », - заявила Эпик.

Поэтому можно сказать, что в Таллинне ситуация стабильная, но общие цифры все-таки высокие. «Поэтому по-прежнему очень важно придерживаться мер безопасности», - подчеркнул он.

За последние сутки добавилось 798 новых зараженных. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 575,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,5% от общего количества сделанных тестов.

Рекомендации родителям от Эпик * Людям с симптомами нужно сконцентрироваться на том, чтобы лечиться и избегать контактов с другими людьми, оставаясь дома.

* В качестве дополнительной меры, чтобы не заболеть, стоит носить маску в школе и делать это правильно. Мы раздали качественные многоразовые маски школьникам средних и старших классов, а также медицинские маски учителям.

* Пока уровень инфицирования высок, всегда важно учитывать, что разумно делать с точки зрения безопасности здоровья. Однозначно стоит избегать многолюдных мест в помещении, где нет возможности соблюдать дистанцию.

* По-прежнему тщательно мойте руки, проветривайте помещения