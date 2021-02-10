Графики ⟩ Ситуация с коронавирусом в Эстонии крайне шаткая

По словам координатора профилактики коронавируса в Таллинне Эстер Эпик, в столице под пристальным вниманием находятся учебные заведения, так как непрерывность обучения очень важна. В то же время она рада, что большинство школ и детсадов соблюдают все меры, чтобы не допускать распространения коронавируса. «Многие школы в ситуации с COVID-19 и сами хорошо справляются, они сумели взять под контроль распространение вируса», - отметила она.
Учителя ждут вакцину
По мнению Эпик, остановить распространение коронавируса поможет и вакцинация учителей. «Многие учителя ждут вакцинации хотя бы потому, что смогут избежать нудной изоляции», - объяснила она.
Известно, что ни одна таллиннская школа полностью не вернулась к дистанционному обучению. «Различные формы обучения комбинируются с целью рассредоточения. У нас есть пара школ, находящихся под наблюдением Департамента здравоохранения, и мы объединили свои усилия, чтобы школьная жизнь могла продолжаться», - отметила Эпик.
Ирья Лутсар хвалит жителей Эстонии за ношение масок. При этом если ношение масок значительно увеличилось, то другие меры потихоньку уходят. По словам Эпик, с учетом этого Таллинн подготовил информационные материалы как на эстонском, так и на русском языках. Прежде всего, речь идет о видеороликах о правильном использовании маски, о предотвращении массовых мероприятий и о вакцинации, которые доступны в городских информационных каналах.
В Таллинне ситуация стабильная
Эстер Эпик объяснила Postimees, что, по сравнению с последними неделями, уровень заражения в Таллинне немного снизился, но в то же время средний показатель по Эстонии вырос.
«Что касается районов Таллинна, то показатель заражения в Нымме, Кесклинне, Пирита и Кристийне на 100 000 жителей за 14 дней даже ниже, чем в среднем по Эстонии. Число инфицированных по-прежнему каждый день растет в Ласнамяэ, но их меньше, чем, например, неделю назад. Сейчас каждый день регистрируется 40–90 новых случаев заражения », - заявила Эпик.
Поэтому можно сказать, что в Таллинне ситуация стабильная, но общие цифры все-таки высокие. «Поэтому по-прежнему очень важно придерживаться мер безопасности», - подчеркнул он.
За последние сутки добавилось 798 новых зараженных. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 575,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,5% от общего количества сделанных тестов.
Рекомендации родителям от Эпик
* Людям с симптомами нужно сконцентрироваться на том, чтобы лечиться и избегать контактов с другими людьми, оставаясь дома.
* В качестве дополнительной меры, чтобы не заболеть, стоит носить маску в школе и делать это правильно. Мы раздали качественные многоразовые маски школьникам средних и старших классов, а также медицинские маски учителям.
* Пока уровень инфицирования высок, всегда важно учитывать, что разумно делать с точки зрения безопасности здоровья. Однозначно стоит избегать многолюдных мест в помещении, где нет возможности соблюдать дистанцию.
* По-прежнему тщательно мойте руки, проветривайте помещения
По всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует масштабное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарными сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%.