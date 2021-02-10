Ср, 10.02.2021
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Март Хельме
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  • Троллейбусы маршрутов 1 и 5 в Кесклинне временно будут заменены автобусами маршрутов 71 и 75
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Троллейбусы маршрутов 1 и 5 в Кесклинне временно будут заменены автобусами маршрутов 71 и 75

Троллейбусы маршрутов 1 и 5 в Кесклинне временно будут заменены автобусами маршрутов 71 и 75 ФОТО: Таллиннская горуправа

С 18 по 28 февраля троллейбусы маршрутов 1 и 5 будут заменены на остановке «Лилле» (по направлению к Каубамая и Балтийскому вокзалу) автобусами маршрута 71 и 75. Пересадку можно будет осуществить на временной остановке на Палдиском шоссе.

Временные изменения обусловлены строительством железнодорожного виадука Eesti Raudtee на перекрестке Палдиского шоссе и ул. Техника. Задача нового виадука – увеличить пропускную способность Балтийского вокзала для поездов, следующих в направлении Тапа, Тарту, Нарвы, Рапла, Вильянди и Пярну. Изменения обеспечат более гибкий график для прибывающих и отходящих с Балтийского вокзала поездов.

С 18 по 28 февраля остановка «Лилле» для направляющихся в центр города автобусов и троллейбусов будет временно закрыта. Ее заменит временная остановка, расположенная перед перекрестком с ул. Лилле, примерно в 150 м от нынешней одноименной остановки. На время ремонта она станет конечной остановкой для троллейбусов маршрутов 1 и 5, двигающихся в направлении центра города, и стартовой остановкой для замещающих автобусов линий 71 и 75, а также временной остановкой для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

В направлении, ведущем из центра города, возле здания троллейбусного парка (Палдиское шоссе, 48А) открыта временная остановка, расположенная примерно в 200 м пути от нынешней остановки «Лилле». Она также станет на период ремонта временной первой остановкой для направляющихся в Мустамяэ троллейбусов маршрутов 1 и 5 и конечной остановкой для замещающих автобусов маршрутов 71 и 75. Также здесь будут останавливаться автобусы линий 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

Остановка «Лилле», расположенная по направлению выезда из центра города, для автобусных маршрутов работает в штатном режиме.

Временные изменения на столичных маршрутах общественного транспорта 18.02–28.02.2021

Троллейбусная линия 1 с остановки «Лилле» заменяется автобусным маршрутом 71; Лилле-Каубамая:

  • Маршрут по направлению к Каубамая: Палдиское шосе (первая остановка на остановке направляющихся в депо троллейбусов), Тоомпуйестеэ, бульвар Каарли, площадь Вабадузе, бульвар Эстония, ул. Каубамая.

  • Маршрут по направлению к Лилле: ул. Каубамая, бульвар Рявала, Театральная площадь, бульвар Эстония, площадь Вабадузе, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, ул. Техника, ул. Роху, ул. Теллискиви, ул. Ристику, Палдиское шоссе, конечная возле здания по адресу Палдиское шоссе, 48А.

  • На замещающем маршруте выполняются все остановки маршрута троллейбусной линии 1 в обоих направлениях.

Троллейбусная линия 5 заменяется автобусным маршрутом 75; Лилле-Балтийский вокзал:

  • Маршрут по направлению к Балтийскому вокзалу: Палдиское шоссе (первая остановка на остановке направляющихся в депо троллейбусов), Тоомпуйестеэ, ул. Раннамяэ.

  • Маршрут по направлению к Лилле: ул. Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улицы Техника, Роху, Теллискиви, Ристику, Палдиское шоссе, конечная возле здания по адресу Палдиское шоссе, 48А.

  • На замещающем маршруте выполняются все остановки маршрута троллейбусной линии 5 в обоих направлениях.

Для пересадки на Палдиском шоссе предусмотрены следующие временные автобусные остановки:

  • По направлению из города возле здания по адресу Палдиское шоссе, 48А – стартовая остановка троллейбусных линий 1 и 5 (по направлению в Мустамяэ), конечная для замещающих автобусных маршрутов 71 и 75 и дополнительная для маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

  • По направлению в центр города на Палдиском шоссе перед перекрестком с ул. Лилле – стартовая остановка для замещающих линий 71 и 75, конечная троллейбусных маршрутов 1 и 5, а также замещающая остановка для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

Остановка «Лилле» по направлению в центр города будет закрыта с 18 по 28 февраля.

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