Троллейбусы маршрутов 1 и 5 в Кесклинне временно будут заменены автобусами маршрутов 71 и 75

Временные изменения обусловлены строительством железнодорожного виадука Eesti Raudtee на перекрестке Палдиского шоссе и ул. Техника. Задача нового виадука – увеличить пропускную способность Балтийского вокзала для поездов, следующих в направлении Тапа, Тарту, Нарвы, Рапла, Вильянди и Пярну. Изменения обеспечат более гибкий график для прибывающих и отходящих с Балтийского вокзала поездов.

С 18 по 28 февраля остановка «Лилле» для направляющихся в центр города автобусов и троллейбусов будет временно закрыта. Ее заменит временная остановка, расположенная перед перекрестком с ул. Лилле, примерно в 150 м от нынешней одноименной остановки. На время ремонта она станет конечной остановкой для троллейбусов маршрутов 1 и 5, двигающихся в направлении центра города, и стартовой остановкой для замещающих автобусов линий 71 и 75, а также временной остановкой для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

В направлении, ведущем из центра города, возле здания троллейбусного парка (Палдиское шоссе, 48А) открыта временная остановка, расположенная примерно в 200 м пути от нынешней остановки «Лилле». Она также станет на период ремонта временной первой остановкой для направляющихся в Мустамяэ троллейбусов маршрутов 1 и 5 и конечной остановкой для замещающих автобусов маршрутов 71 и 75. Также здесь будут останавливаться автобусы линий 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

Остановка «Лилле», расположенная по направлению выезда из центра города, для автобусных маршрутов работает в штатном режиме.

Временные изменения на столичных маршрутах общественного транспорта 18.02–28.02.2021

Троллейбусная линия 1 с остановки «Лилле» заменяется автобусным маршрутом 71; Лилле-Каубамая:

Маршрут по направлению к Каубамая : Палдиское шосе (первая остановка на остановке направляющихся в депо троллейбусов), Тоомпуйестеэ, бульвар Каарли, площадь Вабадузе, бульвар Эстония, ул. Каубамая.

Маршрут по направлению к Лилле : ул. Каубамая, бульвар Рявала, Театральная площадь, бульвар Эстония, площадь Вабадузе, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, ул. Техника, ул. Роху, ул. Теллискиви, ул. Ристику, Палдиское шоссе, конечная возле здания по адресу Палдиское шоссе, 48А.

На замещающем маршруте выполняются все остановки маршрута троллейбусной линии 1 в обоих направлениях.

Троллейбусная линия 5 заменяется автобусным маршрутом 75; Лилле-Балтийский вокзал:

Маршрут по направлению к Балтийскому вокзалу : Палдиское шоссе (первая остановка на остановке направляющихся в депо троллейбусов), Тоомпуйестеэ, ул. Раннамяэ.

Маршрут по направлению к Лилле : ул. Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улицы Техника, Роху, Теллискиви, Ристику, Палдиское шоссе, конечная возле здания по адресу Палдиское шоссе, 48А.

На замещающем маршруте выполняются все остановки маршрута троллейбусной линии 5 в обоих направлениях.

Для пересадки на Палдиском шоссе предусмотрены следующие временные автобусные остановки:

По направлению из города возле здания по адресу Палдиское шоссе, 48А – стартовая остановка троллейбусных линий 1 и 5 (по направлению в Мустамяэ), конечная для замещающих автобусных маршрутов 71 и 75 и дополнительная для маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.

По направлению в центр города на Палдиском шоссе перед перекрестком с ул. Лилле – стартовая остановка для замещающих линий 71 и 75, конечная троллейбусных маршрутов 1 и 5, а также замещающая остановка для автобусных маршрутов 22, 26, 26A, 33, 41, 41B и 43.