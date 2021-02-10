Ср, 10.02.2021
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Март Хельме
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Март Хельме назвал произошедшую смену власти госпереворотом

Март Хельме. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Во время инфочаса Рийгикогу вице-председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме назвал произошедшую смену власти государственным переворотом, совершенным прокуратурой.

Задавая вопрос премьер-министру Кае Каллас, Март Хельме сказал, что предыдущая правящая коалиция достигла бы соглашения по жесткой экономии, «если бы не произошло государственного переворота».

«Иначе я не назову эту смену правительства. Это явный переворот, осуществленный прокуратурой. Вас [Кая Каллас], конечно же, будут использовать в качестве такой миленькой пешки», - сказал Хельме.

«Государственный переворот - это не тот случай, когда партия, победившая на выборах демократическим путем, получает шанс сформировать правительство, основанное на точно таком же демократически избранном Рийгикогу. Это не государственный переворот, а естественная часть демократического процесса. , - ответил Каллас.

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