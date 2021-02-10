Март Хельме назвал произошедшую смену власти госпереворотом

Задавая вопрос премьер-министру Кае Каллас, Март Хельме сказал, что предыдущая правящая коалиция достигла бы соглашения по жесткой экономии, «если бы не произошло государственного переворота».
«Иначе я не назову эту смену правительства. Это явный переворот, осуществленный прокуратурой. Вас [Кая Каллас], конечно же, будут использовать в качестве такой миленькой пешки», - сказал Хельме.
«Государственный переворот - это не тот случай, когда партия, победившая на выборах демократическим путем, получает шанс сформировать правительство, основанное на точно таком же демократически избранном Рийгикогу. Это не государственный переворот, а естественная часть демократического процесса. , - ответил Каллас.