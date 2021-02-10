Премьер-министр: показатели инфицирования ухудшаются

Отвечая в среду на вопросы депутатов Рийгикогу, Каллас заявила, что показатели инфицирования «усугубляются» и указала, что за 24 часа добавились 798 положительных тестов, а в больнице находятся 449 пациентов. «Все цифры действительно показывают, что ситуация далека от хорошей», - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, исследования показывают, что чувство опасности у людей снизилось. «Люди не чувствуют, что опасность велика, и не ведут себя ответственно», - сказала она, добавив, что, по мнению исследователей, самодисциплина - лучший способ держать вирус под контролем.

По словам Каллас, опыт других стран показывает, что при установке полных ограничений показатели падают, но после снятия ограничений снова начинают расти, поскольку люди не ведут себя ответственно.

«Чтобы мы могли контролировать цифры, люди сами должны больше следовать простым рекомендациям, которые им дают», - сказала Каллас.

По ее словам, правительство хочет в первую очередь довести уровень заражения до уровня 500. «Но мы не движемся в этом направлении, позволяющем достичь уровня 500», - сказала Каллас.