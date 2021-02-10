Фото ⟩ Эстонский спецназ перевооружается новыми автоматами и пистолетами
В этом году военнослужащие Командования специальных операций перейдут на новое стрелковое вооружение: автоматы Heckler & Koch 416 и пистолеты Glock 19.
В этом году военнослужащие Командования специальных операций перейдут на новое стрелковое вооружение: автоматы Heckler & Koch 416 и пистолеты Glock 19.
«Оружие спецназовца должно отличаться точностью, надежностью в сложных условиях эксплуатации, простотой обслуживания и возможностью установки на автомат дополнительных приспособлений. Исходя из этих критериев, среди многих достойных образцов мы выбрали H&K 416», – пояснил начальник Командования специальных операций Марус Куул.
До сих пор спецназоцвы использовали автоматы Heckler & Koch G-36 и пистолеты USP. Оба образца применялись во время зарубежных миссий в Афганистане.
Командование специальных операций находится в прямом подчинении командующего Силами обороны. Подразделение специализируется на ведении ассимитричных боевых действий.
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