Ср, 10.02.2021
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  • Песков: в Кремле внимательно следят за высказываниями Борреля, переговоры в Москве были более содержательными
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Песков: в Кремле внимательно следят за высказываниями Борреля, переговоры в Москве были более содержательными

Дмитрий Песков. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля не сводились лишь к теме вокруг Алексея Навального, они были намного содержательнее, обсуждалось, что, несмотря на большое количество проблем в двусторонних отношениях, России и ЕС необходимо место для диалога, заявляют в Кремле.

"Мы действительно очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, действительно, переговоры в Москве были гораздо более содержательными, чем только одна тема, которая была упомянута, и того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного, непонятно только, в чем его поддерживают", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление Борреля по итогам переговоров, состоявшихся в Москве, в том числе продолжение санкционной риторики и упоминание поддержки Навального со стороны ЕС.

Песков подчеркнул, что в ходе переговоров в Москве говорилось о том, что "несмотря на чрезмерный потенциал проблемный в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога".

"В том числе эту идею также высказывал и сам господин Боррель. Нам эти его заявления импонируют больше", - сказал Песков.

В Кремле согласны с высказываниями Борреля о том, что отношения России и ЕС ухудшились в том числе в связи с переворотом на Украине. "Это действительно так, именно эти ситуации привели к ухудшению отношений, именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту, собственно, в сердце Европы. И именно поэтому у нас ухудшились отношения", - сказал Песков.

Он добавил: "Именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемым. И к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нашей страной практически во всех областях. Мы неоднократно говорили о том, что мы в этой связи глубоко сожалеем, и что мы ищем пути нормализации наших отношений". Об этом, добавил он, говорилось и на переговорах в Москве.

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