Песков: в Кремле внимательно следят за высказываниями Борреля, переговоры в Москве были более содержательными

"Мы действительно очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, действительно, переговоры в Москве были гораздо более содержательными, чем только одна тема, которая была упомянута, и того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного, непонятно только, в чем его поддерживают", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление Борреля по итогам переговоров, состоявшихся в Москве, в том числе продолжение санкционной риторики и упоминание поддержки Навального со стороны ЕС.

Песков подчеркнул, что в ходе переговоров в Москве говорилось о том, что "несмотря на чрезмерный потенциал проблемный в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога".

"В том числе эту идею также высказывал и сам господин Боррель. Нам эти его заявления импонируют больше", - сказал Песков.

В Кремле согласны с высказываниями Борреля о том, что отношения России и ЕС ухудшились в том числе в связи с переворотом на Украине. "Это действительно так, именно эти ситуации привели к ухудшению отношений, именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту, собственно, в сердце Европы. И именно поэтому у нас ухудшились отношения", - сказал Песков.