Картина дня: утечка данных, подозреваемый в нападении сдался полиции и какую вакцину предпочитают эстонские политики
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 февраля.
В начале февраля член Партии реформ Юрген Лиги заявил в социальных сетях, что в разговоре с Айваром Кокком и одним депутатом от EKRE он оказался единственным из троих, кто верит в силу коронавакцины и информирован о ней. Чтобы выяснить отношение политиков, Postimees провел опрос среди 101 депутата парламента и 15 министров. Отказ от коронавакцины подтвердили лишь несколько членов фракции EKRE. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5810 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 798, то есть 13,7% от общего количества. Читать далее...
Никогда прежде в Эстонии в сеть не утекало такого количества данных клиентов интернет-магазина. Читать далее...
Комплекс, известный как "дворец Путина", уже показали по федеральным каналам, но вместо ожидавшейся роскоши в кадр попали только голые бетонные стены. Чтобы понять, почему дворец перестраивается и что в нем было до этого, Русская служба Би-би-си опросила полтора десятка работников, которые трудились там в разное время. Читать далее...
Визит верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву спровоцировал много споров и эмоций, начиная с крайне неудачной пресс-конференции и заканчивая влиянием этой поездки на отношения ЕС и России. В перерывах между всем этим звучали также призывы освободить Борреля от занимаемой должности. Я следила за развитием событий с интересом и беспокойством, пару раз у меня возникало ощущение дежавю. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, которые рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...
Социал-демократы требуют изменить Закон о гражданстве, назвав вступившие год назад в силу поправки издевательством над людьми. Из полутора тысяч детей, теоретически имевших право стать гражданами Эстонии, в реальности паспорт гражданина смогли получить лишь три ребенка. Что происходит? Тему прокомментировал в студии один из инициаторов изменений к закону, представитель Социал-демократический фракции Рийгикогу Евгений Осиновский. Смотрите интервью в повторе!
Сегодня утром второй подозреваемый в нападении на главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга, 54-летний мужчина, сам сдался полиции, сообщил руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Читать далее...
Ситуация с коронавирусом в Эстонии крайне шаткая, подтверждает руководитель научного совета Ирья Лутсар. «Заражения происходят во всех возрастных группах, но, прежде всего, среди людей трудоспособного возраста. Также возросла заражаемость среди 10-19-летних, - говорит она. - Заражение молодежи приводит к распространению инфекции, потому что именно юноши и девушки много перемещаются». Читать далее...
Вчера днем, 9 февраля, два крупных нефтяных танкера начали крайне опасный для окружающей среды товарообмен в районе заповедной зоны Пакри: они стали перекачивать нефтепродукты с одного судна на другое по шлангам, проведенным по морю. Чтобы предотвратить утечку нефти, инспекторы Департамента окружающей среды были отправлены на место для наблюдения за процессом. И хотя работа инспекторов должна была занять четыре часа, в итоге всё затянулось гораздо дольше. Читать далее...
Во время инфочаса Рийгикогу вице-председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме назвал произошедшую смену власти государственным переворотом, совершенным прокуратурой. Читать далее...
вродепутаты два часа отчитывали Жозепа Борреля за его визит в Москву и пресс-конференцию с Сергеем Лавровым. За что главу дипломатии ЕС критиковали, как он оправдывался, и кто вступился за него. Читать далее...
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