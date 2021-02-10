Картина дня: утечка данных, подозреваемый в нападении сдался полиции и какую вакцину предпочитают эстонские политики

Опрос 〉 Кто из эстонских политиков считает Covid-вакцину ядом, а кто предпочитает "Спутник V"?

В начале февраля член Партии реформ Юрген Лиги заявил в социальных сетях, что в разговоре с Айваром Кокком и одним депутатом от EKRE он оказался единственным из троих, кто верит в силу коронавакцины и информирован о ней. Чтобы выяснить отношение политиков, Postimees провел опрос среди 101 депутата парламента и 15 министров. Отказ от коронавакцины подтвердили лишь несколько членов фракции EKRE. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 798 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5810 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 798, то есть 13,7% от общего количества. Читать далее...

Имена, телефоны, адреса: данные тысяч клиентов эстонского э-магазина утекли в сеть

Никогда прежде в Эстонии в сеть не утекало такого количества данных клиентов интернет-магазина. Читать далее...

«Тотальное разгильдяйство». Почему от «дворца Путина» остались только бетонные стены?

Комплекс, известный как "дворец Путина", уже показали по федеральным каналам, но вместо ожидавшейся роскоши в кадр попали только голые бетонные стены. Чтобы понять, почему дворец перестраивается и что в нем было до этого, Русская служба Би-би-си опросила полтора десятка работников, которые трудились там в разное время. Читать далее...

Марина Кальюранд: пять дней, которые изменили отношения Евросоюза с Россией

Визит верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву спровоцировал много споров и эмоций, начиная с крайне неудачной пресс-конференции и заканчивая влиянием этой поездки на отношения ЕС и России. В перерывах между всем этим звучали также призывы освободить Борреля от занимаемой должности. Я следила за развитием событий с интересом и беспокойством, пару раз у меня возникало ощущение дежавю. Читать далее...

Кийк: не ждите "Спутника", он придет не скоро, вакцинируйтесь тем, что есть

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, которые рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...

Студия Postimees: зачем соцдемам опять поднимать тему гражданства?

Социал-демократы требуют изменить Закон о гражданстве, назвав вступившие год назад в силу поправки издевательством над людьми. Из полутора тысяч детей, теоретически имевших право стать гражданами Эстонии, в реальности паспорт гражданина смогли получить лишь три ребенка. Что происходит? Тему прокомментировал в студии один из инициаторов изменений к закону, представитель Социал-демократический фракции Рийгикогу Евгений Осиновский. Смотрите интервью в повторе!

Нападение на главврача PERH: второй подозреваемый сдался полиции