Картина дня: утечка данных, Закон о гражданстве и подозреваемый в нападении сдался полиции
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 февраля.
Никогда прежде в Эстонии в сеть не утекало такого количества данных клиентов интернет-магазина. Читать далее...
Социал-демократы требуют изменить Закон о гражданстве, назвав вступившие год назад в силу поправки издевательством над людьми. Из полутора тысяч детей, теоретически имевших право стать гражданами Эстонии, в реальности паспорт гражданина смогли получить лишь три ребенка. Что происходит? Тему прокомментировал в студии один из инициаторов изменений к закону, представитель Социал-демократический фракции Рийгикогу Евгений Осиновский. Смотрите интервью в повторе!
Во вторник, 9 февраля, фракция Социал-демократической партии подала законопроект о внесении поправок в Закон о гражданстве. Евгений Осиновский называет прежние поправки, которые должны были открыть возможность получения гражданства по рождению и детям сеоропаспортников и граждан других стран, законодательным браком. Из 1500 потенциальных новых граждан Эстонии воспользоваться возможностью смогли только трое. Читать далее...
Сегодня утром второй подозреваемый в нападении на главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга, 54-летний мужчина, сам сдался полиции, сообщил руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Читать далее...
По словам Пыхьяского окружного прокурора Дианы Хелила, нападение на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга не было связано с его работой в научном совете. Читать далее...
В начале февраля член Партии реформ Юрген Лиги заявил в социальных сетях, что в разговоре с Айваром Кокком и одним депутатом от EKRE он оказался единственным из троих, кто верит в силу коронавакцины и информирован о ней. Чтобы выяснить отношение политиков, Postimees провел опрос среди 101 депутата парламента и 15 министров. Отказ от коронавакцины подтвердили лишь несколько членов фракции EKRE. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5810 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 798, то есть 13,7% от общего количества. Читать далее...
Комплекс, известный как "дворец Путина", уже показали по федеральным каналам, но вместо ожидавшейся роскоши в кадр попали только голые бетонные стены. Чтобы понять, почему дворец перестраивается и что в нем было до этого, Русская служба Би-би-си опросила полтора десятка работников, которые трудились там в разное время. Читать далее...
Визит верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву спровоцировал много споров и эмоций, начиная с крайне неудачной пресс-конференции и заканчивая влиянием этой поездки на отношения ЕС и России. В перерывах между всем этим звучали также призывы освободить Борреля от занимаемой должности. Я следила за развитием событий с интересом и беспокойством, пару раз у меня возникало ощущение дежавю. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, которые рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...
Ситуация с коронавирусом в Эстонии крайне шаткая, подтверждает руководитель научного совета Ирья Лутсар. «Заражения происходят во всех возрастных группах, но, прежде всего, среди людей трудоспособного возраста. Также возросла заражаемость среди 10-19-летних, - говорит она. - Заражение молодежи приводит к распространению инфекции, потому что именно юноши и девушки много перемещаются». Читать далее...
Вчера днем, 9 февраля, два крупных нефтяных танкера начали крайне опасный для окружающей среды товарообмен в районе заповедной зоны Пакри: они стали перекачивать нефтепродукты с одного судна на другое по шлангам, проведенным по морю. Чтобы предотвратить утечку нефти, инспекторы Департамента окружающей среды были отправлены на место для наблюдения за процессом. И хотя работа инспекторов должна была занять четыре часа, в итоге всё затянулось гораздо дольше. Читать далее...
Во время инфочаса Рийгикогу вице-председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме назвал произошедшую смену власти государственным переворотом, совершенным прокуратурой. Читать далее...
вродепутаты два часа отчитывали Жозепа Борреля за его визит в Москву и пресс-конференцию с Сергеем Лавровым. За что главу дипломатии ЕС критиковали, как он оправдывался, и кто вступился за него. Читать далее...
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подала в Рийгикогу законопроект, который предусматривает принудительную ликвидацию партии, признанной виновной в уголовном порядке. Читать далее...
По данным энергетической биржи Nord Pool, средняя цена на электроэнергию в Эстонии завтра вырастет до рекордного в этом году уровня почти в 100 евро за мегаватт-час, но при этом утром придется платить значительно больше. Читать далее...
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию. Читать далее...
Во вторник городская управа Нарвы провела встречу с местными предпринимателями, в которой участвовали - лично и по видеоконференции - около 50 человек. Среди прочего, участники обсудили, как город может помочь бизнесу в сложной ситуации, и выяснили, что все серьезные инструменты помощи находятся на уровне государства, а не города. Читать далее...
У попавшей в рейтинг самых быстрорастущих компаний Эстонии пярнуской судоремонтной фирмы Marinox до начала прошлого года дела шли настолько хорошо, что можно было оставаться довольными даже после того, как один большой проект провалился из-за коронавируса. Читать далее...
Большинство жителей Эстонии знают, что с суммы, снимаемой при выходе из второй пенсионной ступени, должен уплачиваться подоходный налог, но для многих новостью является то, что эти накопления могут быть переданы по наследству, или что с этого года инвестициями в пенсионные активы можно управлять и самостоятельно, не покидая вторую ступень. Читать далее...
Сегодня, 10 февраля, самолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны совершил вынужденную посадку в Таллиннском аэропорту, так как находящаяся под фюзеляжем самолета камера наблюдения не убралась корректно. Самолет приземлился безопасно, никто не пострадал, самолет также не получил повреждений. Читать далее...
С 1 марта Департамент государственной инфосистемы (RIA) закрывает доступ по банковской ссылке в государственную услугу аутентификации. Это означает, что в некоторые государственные э-услуги, например, в государственный портал пользователь больше не сможет войти через банк, используя PIN-калькулятор, пароль или биометрию. По-прежнему можно будет зайти в раздел в э-услуг с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Читать далее...
Коронакризис в центре социальной опеки Коэру длится две недели, и руководитель центра Терье Тедер пока не видит признаков улучшения. Однако она надеется, что выходные принесут долгожданный поворот, после которого случаев заболевания станет меньше, и ситуация изменится к лучшему. Читать далее...
К настоящему времени большинство советников министров вступили в должности. У министров нового правительства в среднем по два советника, более половины из которых являются членами партий. Заработная плата работающего на полную ставку советника министра колеблется от 2200 до 3000 евро, а Геррит Мяэсалу, глава бюро премьер-министра, получает максимальную зарплату советника, то есть 4000 евро. Читать далее...