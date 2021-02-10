Картина дня: утечка данных, Закон о гражданстве и подозреваемый в нападении сдался полиции

Имена, телефоны, адреса: данные тысяч клиентов эстонского э-магазина утекли в сеть

Никогда прежде в Эстонии в сеть не утекало такого количества данных клиентов интернет-магазина. Читать далее...

Студия Postimees: зачем соцдемам опять поднимать тему гражданства?

Социал-демократы требуют изменить Закон о гражданстве, назвав вступившие год назад в силу поправки издевательством над людьми. Из полутора тысяч детей, теоретически имевших право стать гражданами Эстонии, в реальности паспорт гражданина смогли получить лишь три ребенка. Что происходит? Тему прокомментировал в студии один из инициаторов изменений к закону, представитель Социал-демократический фракции Рийгикогу Евгений Осиновский. Смотрите интервью в повторе!

Законопроект соцдемов о гражданстве для детей скорее всего провалится

Во вторник, 9 февраля, фракция Социал-демократической партии подала законопроект о внесении поправок в Закон о гражданстве. Евгений Осиновский называет прежние поправки, которые должны были открыть возможность получения гражданства по рождению и детям сеоропаспортников и граждан других стран, законодательным браком. Из 1500 потенциальных новых граждан Эстонии воспользоваться возможностью смогли только трое. Читать далее...

Нападение на главврача PERH: второй подозреваемый сдался полиции

Сегодня утром второй подозреваемый в нападении на главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга, 54-летний мужчина, сам сдался полиции, сообщил руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Читать далее...

Нападение на главврача PERH не было связано с его работой в научном совете

По словам Пыхьяского окружного прокурора Дианы Хелила, нападение на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга не было связано с его работой в научном совете. Читать далее...

Опрос 〉 Кто из эстонских политиков считает Covid-вакцину ядом, а кто предпочитает "Спутник V"?

В начале февраля член Партии реформ Юрген Лиги заявил в социальных сетях, что в разговоре с Айваром Кокком и одним депутатом от EKRE он оказался единственным из троих, кто верит в силу коронавакцины и информирован о ней. Чтобы выяснить отношение политиков, Postimees провел опрос среди 101 депутата парламента и 15 министров. Отказ от коронавакцины подтвердили лишь несколько членов фракции EKRE. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 798 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5810 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 798, то есть 13,7% от общего количества. Читать далее...

«Тотальное разгильдяйство». Почему от «дворца Путина» остались только бетонные стены?

Комплекс, известный как "дворец Путина", уже показали по федеральным каналам, но вместо ожидавшейся роскоши в кадр попали только голые бетонные стены. Чтобы понять, почему дворец перестраивается и что в нем было до этого, Русская служба Би-би-си опросила полтора десятка работников, которые трудились там в разное время. Читать далее...

Марина Кальюранд: пять дней, которые изменили отношения Евросоюза с Россией