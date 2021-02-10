Столетний фабричный корпус на Пярнуском шоссе в Таллинне превратится в офисное здание

В помещениях на нижнем этаже столетнего дома из известняка большие окна и потолки высотой более 3,5 метров, а также достаточно места для парковки. Со стороны Пярнуского шоссе к зданию будет сооружена эффектная застекленная пристройка, в которой можно разместить магазин или офис.

«Поскольку в Таллинне в этом году будет построено мало новых коммерческих площадей, было решено воспользоваться спадом на строительном рынке и превратить старинное производственное здание в современное офисное, - сказал председатель правления фирмы Oruvara, которая занимается развитием этого проекта, Гуннар Кобин. - Проект обещает создать хороший симбиоз между кабинетной системой и открытым офисным пространством, который становится новым пост-коронным трендом в коммерческой недвижимости. Поскольку здание выглядит интереснее, чем типовое, да и будет завершено этой осенью, интерес у арендаторов велик. Так что осенью Таллинн получит еще одну отреставрированную архитектурную жемчужину».

Современные офисы примут арендаторов уже осенью. ФОТО: Oruvara

Руководитель по продажам Mapri Ehitus Маргус Вяэрси подтверждает, что новая часть здания очень привлекательна с архитектурной точки зрения и обязательно обогатит вид Пярнуского шоссе с его интенсивным движением. «Что касается интерьера, то будет сохранен промышленный дизайн помещений, при этом будут установлены современные системы отопления, охлаждения и вентиляции, а также другие технические системы и коммуникации», - добавил Вяэрси.