Ср, 10.02.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
1
1 мин для прочтения

EKRE просит о принудительной ликвидации Центристской партии

Пауль Пуустусмаа. ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подала в Рийгикогу законопроект, который предусматривает принудительную ликвидацию партии, признанной виновной в уголовном порядке, пишет Postimees.

По словам члена конституционной комиссии Пауля Пуустусмаа, целью предложения является уравнивание партий и частных лиц: «По закону, членом парламента не может быть человек, отбывающий уголовное наказание, а наказанная в уголовном порядке партия может участвовать даже в формировании правительства».

Член конституционной комиссии не скрывает, что законопроект подали, подразумевая Центристскую партию: «Сейчас, например, у власти находится партия, которая дважды признавалась виновной в уголовном порядке».

Прежде признанное виновным в уголовном порядке юридическое лицо подлежало принудительной ликвидации, но по редакции Пенитенциарного кодекса, вступившей в силу в 2015 году, такой возможности больше нет. С 1 января 2015 года юридическое лицо можно наказать только штрафом.

«Мягкое отношение к уголовному наказанию правительство узаконило в 2015 году, когда вместе с реформой Пенитенциарного кодекса из закона убрали и возможность принудительной ликвидации фирмы. Ясно, что те партии власти хотели подстраховаться от возможных обвинений в коррупции», - сказал Пуустусмаа.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

1

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back