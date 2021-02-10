EKRE просит о принудительной ликвидации Центристской партии

По словам члена конституционной комиссии Пауля Пуустусмаа, целью предложения является уравнивание партий и частных лиц: «По закону, членом парламента не может быть человек, отбывающий уголовное наказание, а наказанная в уголовном порядке партия может участвовать даже в формировании правительства».

Член конституционной комиссии не скрывает, что законопроект подали, подразумевая Центристскую партию: «Сейчас, например, у власти находится партия, которая дважды признавалась виновной в уголовном порядке».

Прежде признанное виновным в уголовном порядке юридическое лицо подлежало принудительной ликвидации, но по редакции Пенитенциарного кодекса, вступившей в силу в 2015 году, такой возможности больше нет. С 1 января 2015 года юридическое лицо можно наказать только штрафом.

«Мягкое отношение к уголовному наказанию правительство узаконило в 2015 году, когда вместе с реформой Пенитенциарного кодекса из закона убрали и возможность принудительной ликвидации фирмы. Ясно, что те партии власти хотели подстраховаться от возможных обвинений в коррупции», - сказал Пуустусмаа.